Photoshop kostenlos nutzen: Adobe macht die Web-Version gratis

Noch ist es nur ein beschränkter Test, doch Adobe schickt sich an, eines seiner wichtigsten Produkte bald kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen will eine Version von Photoshop im Web für jedermann gratis zugänglich machen. Nur Spezial-Funktionen sollen kosten.

Adobe Photoshop soll dank kostenloser Werbeversion mehr Nutzer finden

Seit Oktober auf dem Weg

Siehe auch:

Adobe

Geht es um Bildbearbeitung, ist Photoshop seit Jahren der Industriestandard, mit Marktanteilen um die 40 Prozent und zehntausenden Unternehmen, die das Programm nutzen. Während deutlich abgespeckte Versionen schon bisher als App und Co. vertrieben wurden, musste man für die Hauptversion immer Geld hinlegen. Das scheint sich laut einem aktuellen Bericht von The Verge bald zu ändern.Aktuell läuft ein auf Kanada beschränkter Test, bei dem Nutzer mit einem Adobe-Account, der kostenlos angelegt werden kann, Photoshop ohne Zahlung nutzen können. Dabei handelt es sich wie schon erwähnt um eine durch Updates immer vollwertigere Version des umfassenden Programms. Adobe selbst spricht aktuell noch von "Freemium", plant aber laut The Verge eventuell, bestimmte Funktionen zahlenden Abonnenten vorzubehalten.Adobe will nach eigener Aussage Photoshop auf diesem Weg eine noch breitere Nutzerbasis verschaffen: "Wir wollen [Photoshop] zugänglicher machen, damit mehr Menschen es ausprobieren und das Produkt kennenlernen können", so Maria Yap, Vizepräsidentin für digitale Bildbearbeitung bei Adobe laut The Verge. Photoshop im Web steht zwar schon seit Oktober letzten Jahres bereit, war aber als stark beschränkte Variante gestartet. Über die letzten Monate wurden immer mehr Funktionen von der Desktop-Version in die Netz-Ableger übertragen. Die wohl wichtigste Anpassung: es ist nicht mehr länger nötig, zunächst eine Datei vom Desktop hochzuladen, die Arbeit kann jetzt direkt im Web beginnen. Adobe gibt noch keinen Zeitplan an, wann der Test ausgeweitet und Photoshop im Web für jedermann kostenlos zur Verfügung gestellt wird, hat die Pläne aber bereits bestätigt.