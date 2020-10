Microsoft stellt das neue Surface Pro X offiziell vor

Microsoft hat eine überarbeitete Version des Surface Pro X präsentiert, die in verschiedenen Varianten auf den Markt kommt. Spitzenmodelle werden mit dem Microsoft SQ2 ausgestattet - der SoC soll im Vergleich zu bereits erhältlichen Modellen eine verbesserte Performance bieten. Die Displaygröße bleibt mit 13 Zoll unverändert. Microsoft gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden an, zudem wird das Surface Pro X in der neuen Farbversion Platin angeboten.