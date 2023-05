Adobe Photoshop ab sofort mit generativer KI-Bildbearbeitung als Beta

Generative KI, also Künstliche Intelligenz, die auf Basis von umfangreichen Trainingsmodellen selbst in der Lage ist, Bilder, Videos, Musik oder auch Texte zu "generieren", hält jetzt auch bei Adobe Photoshop Einzug. Ab sofort ist die Bildbearbeitung per KI als Beta verfügbar.

Wie Adobe heute bekannt gab , will man in diesem Jahr beginnen, die neue Funktion "Generative Fill" in Adobe Photoshop zu integrieren. Man verspricht eine "magische neue Art der Arbeit", weil man mit der durch die hauseigene Online-KI-Plattform befeuerte neue Funktion visuelle Inhalte bei vorhandenen Bildern hinzufügen, entfernen oder erweitern kann, wobei die Präzision der bekannten Tools von Photoshop ein sehr genaues Arbeiten ermöglicht.Generative Fill von Adobe erlaubt im Grunde das Füllen von Bildbereichen oder das Erweitern über die Bildbereiche hinaus mit KI-generierten Inhalten auf Grundlage von Texteingaben. Will man also etwa einen surreal aussehenden Himmel in einem Foto ergänzen, wird einfach der entsprechende Bildbereich ausgewählt, um dann im Anschluss eine entsprechende Anfrage in das Textfeld einzugeben.Ebenso lässt sich ein vorhandenes Bild bei Bedarf auf diesem Weg einfach erweitern, wenn das gewünschte Format nicht gefüllt ist. Adobe zufolge will man in der Lage sein, die Perspektive, den Stil und die Beleuchtung des zugrundeliegenden Bildes zu berücksichtigen, sodass der Nutzer nur minimalen Aufwand betreiben muss, um das per KI-generierte Resultat an seine Bedürfnisse anzupassen.Adobe pocht darauf, dass bei der neuen Generative-Fill-Funktion grundsätzlich nur Bilder als Grundlage für den KI-Generator genutzt werden, die aus dem hauseigenen Adobe Stock-Angebot oder öffentlich zugänglichen Quellen ohne Urheberrechtsbeschränkungen stammen. Die Nutzer sollen daher keine Bedenken wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen haben müssen. Außerdem werden alle auf diesem Weg erstellten Bilder mit einer unsichtbaren digitalen Signatur versehen, anhand der sich ein künstlich erzeugtes Bild eindeutig identifizieren lassen soll.Generative Fill soll ab heute in der Beta von Adobe Photoshop für Desktop-Systeme verfügbar sein. In der zweiten Jahreshälfte soll die Funktion dann auch in den stabilen Versionen nutzbar gemacht werden. Zusätzlich ist Generative Fill ab sofort auch über Adobe Firefly verfügbar, wobei nach wie vor eine Einladung für die KI-Plattform des Bildbearbeitungsspezialisten benötigt wird.