Unreal Tournament 3: Neue, komplett kostenlose Version aufgetaucht

Unreal Tournament 3 hat für Gaming-Veteranen einen besonderen Klang. Zwar war der 2007 erstmals erschienene Multiplayer-Shooter nicht besonders innovativ, technisch und spielerisch aber auf höchstem Niveau. Demnächst soll UT3 zurückkehren, und zwar komplett kostenlos.

Komplett kostenlose Rückkehr

Unreal Tournament 3 trägt zwar die Drei im Namen, in Wirklichkeit war es aber das vierte Spiel der Reihe. Denn nach dem Debüt folgten zwei Versionen mit der Jahreszahl im Titel (2004 und 2007), schließlich gab es dann das Spiel, das wir heute auch als UT3 kennen. Doch damit ist nicht Schluss, denn offenbar wird es auch so etwas wie Teil 5 oder zumindest 4.5 geben.Denn der auf Spiele-Deals spezialisierte Twitter-Nutzer namens @Wario64 hat auf Steam eine Seite zu einem Spiel mit dem Titel Unreal Tournament 3 X entdeckt, diese hat Entwickler und Publisher Epic Games bzw. möglicherweise Steam offenbar zu früh freigeschaltet. Dieses Missgeschick wurde mittlerweile bemerkt, man kann die dazugehörige Steam-Seite derzeit auch nicht erreichen.Es gibt aber dennoch kaum oder keine Zweifel, dass Unreal Tournament 3 X echt ist, das belegen auch mehrere Screenshots sowie ein aktualisierter Eintrag in der SteamDB . Und demnach können sich Fans auf UT3X zweifellos freuen, denn laut den aktuell vorliegenden Informationen kommt der Multiplayer-Shooter als vollständig kostenlose Version zurück bzw. wird neu aufgelegt.Epic Games gibt in der Beschreibung an: " (Es gibt) keine Mikrotransaktionen und keine Haken. Dies ist der voll ausgestattete, preisgekrönte Ego-Shooter, in den du dich damals verliebt hast ... völlig kostenlos." Darüber hinaus wird der Shooter in der aktualisierten Form Crossplay für Steam, Epic Games Store und sogar GOG bieten.Das Spiel wird offenbar auch alle bisherigen Modi mitbringen, darunter die Einzelspielerkampagne aus Unreal Tournament 3 Black und auch in späteren Erweiterungen eingeführte Spielarte wie Greed und Betrayal.