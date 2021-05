ZenFone 8: Alle Details zum kompakten Top-Smartphone von ASUS

Der taiwanische Hersteller ASUS bringt mit dem ZenFone 8 und ZenFone 8 Flip heute Abend zwei neue High-End-Smartphones mit An­droid auf den Markt. Das kleinere ASUS ZenFone 8 ist dabei für manchen Kunden besonders interessant, bietet es doch Top-Technik in kompakter Form.

ASUS bietet rundes Hardware-Paket zu günstigen Preisen

ASUS

Das ASUS ZenFone 8 ist nämlich mit einem 5,92 Zoll großen AMOLED-Display ausgerüstet, das im 20,5:9-Format gehalten ist und in der linken oberen Ecke ein kleines Loch für die Frontkamera hat. Das Panel ist komplett flach und hat eine Abdeckung aus Gorilla Glass Victus. Durch die neueste Generation des Spezialglases von Corning dürfte der Bildschirm gut geschützt sein.Das Display bietet eine flexible maximale Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz und soll so einerseits stromsparend arbeiten können, andererseits aber auch eine möglichst flüssige Darstellung diverser Inhalte zulassen. Die maximale Helligkeit wird mit bis zu 1100 Candela angegeben und es gibt Unterstützung für HDR10+.Unter der Haube steckt hier der aktuelle Snapdragon 888 Octacore-SoC, der mit maximal 2,84 Gigahertz sehr ordentliche Performance-Werte erzielt und ein integriertes 5G-Modem mitbringt. Je nach Modell sind sechs, acht oder gar 16 Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher verbaut und der interne Flash-Speicher auf UFS-3.1-Basis ist jeweils 128 oder 256 Gigabyte groß.Die Kameras des ASUS ZenFone 8 können sich durchaus sehen lassen. Auf der Rückseite verbaut man einen Sony IMX686-Sensor mit F/1.8-Blende, optischem Bildstabilisator und 64 Megapixeln Auflösung. Hinzu kommt ein Sony IMX363 mit 12 Megapixeln und Dual-Pixel Phase-Detection-Autofokus, der für die Ultraweitwinkelkamera genutzt wird. Die Frontkamera nutzt einen Sony IMX663-Sensor, der ebenfalls 12 Megapixel bietet und sogar über einen Dual-PD-Autofokus verfügt.Um die kompakte Bauform zu realisieren, muss ASUS in einem Punkt Abstriche machen: der Akku ist mit 4000mAh nicht ganz so üppig dimensioniert wie bei größeren Smartphones. Er kommt ohne Wireless-Charging aus und kann mittels eines USB Type-C-Adapters per Quick Charge 4 mit bis zu 30 Watt schnell geladen werden.ASUS bietet beim ZenFone 8 auch noch zwei Stereolautsprecher, die für satten Sound sorgen sollen. Überraschend ist, dass man sogar einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss für analoge Kopfhörer integriert, obwohl das Smartphone dennoch nach IP68 als wasser- und staubdicht zertifiziert ist. Hinzu kommt, dass ASUS hier ein Gehäuse mit Metallrahmen bietet, was noch nicht einmal Xiaomi mit seinem jüngst in einer ähnlichen Preisregion gestarteten Mi 11i hinbekommen hat. Als Betriebssystem läuft hier Android 11 mit einer behutsam angepassten ASUS-eigenen Oberfläche.ASUS will das ZenFone 8 ab heute Abend zur Vorbestellung anbieten und setzt dabei einen Einstiegspreis von 699 Euro für das Modell mit 128 GB internem Flash-Speicher ansetzen. Zum Start vertreibt man das Gerät über den eigenen Online-Store sogar für 100 Euro weniger, also ab 599 Euro. Für die Version mit 256 Gigabyte Speicher werden 749 Euro angesetzt. Wer die High-End-Variante wünscht, bei der 16 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher geboten werden, muss 819 Euro dafür zahlen. Die Preise können je nach Land allerdings auch etwas höher oder niedriger ausfallen.