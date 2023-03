ZenFone 10: Asus verabschiedet sich wohl von Kompakt-Smartphones

Asus verabschiedet sich möglicherweise von der kompakten Bauweise seiner jüngsten Smartphones der ZenFone-Serie. Gerüchten zufolge will der taiwanische Hersteller das ZenFone 10 wieder mit einem deutlich größeren Display anbieten.

Asus setzt wieder auf Größe

Zusammenfassung Asus verabschiedet sich von kompakten Smartphones der ZenFone-Serie.

Asus plant ZenFone 10 mit 6,3" Display.

16GB RAM, 256/512GB Speicher, 5000mAh Akku & 67W Ladeleistung.

IP68 wasserdicht & 3 Farbvarianten.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-SoC als Basis.

Samsung-Sensor für 200MP Kamera

Veröffentlichungsdatum & Preise noch unbekannt.

ASUS

Wie das indische Blog Pricebaba verlauten ließ, plant Asus derzeit die Einführung des ZenFone 10. Aktuell geht man angeblich davon aus, dass das neue Modell mit einem 6,3 Zoll großen Display ausgestattet sein wird. Offenbar ist also vorerst Schluss mit den kleinen Top-Smartphones von Asus.Anders als zuletzt würde Asus mit dieser Entscheidung sich wieder in die Masse der Smartphones einfügen, die derzeit praktisch allesamt mit vergleichsweise großen Bildschirmen daherkommen. Mit dem ZenFone 8 und 9 hatte Asus einen ungewöhnlichen Schritt gewagt und sein Flaggschiff-Smartphone geschrumpft, statt es wie andere Hersteller immer weiter wachsen zu lassen.Lag die Display-Diagonale mit 5,9 Zoll zuletzt sogar unter der des Galaxy S23 mit seinen 6,1 Zoll, wird das neue ZenFone 10 deutlich größer, heißt es. Bei dem Panel wird es sich dem Vernehmen nach um ein Modell mit 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate handeln, das auf der AMOLED-Technologie basiert.Die technische Basis des Asus ZenFone 10 bildet angeblich der Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-SoC von Qualcomm, also der schnellste aktuelle Chip für Android-basierte Geräte. Er wird mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 oder 512 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Der Akku soll 5000mAh groß sein und mittels 67-Watt-Netzteil schnell geladen werden können.Bei den Kameras will Asus angeblich auf einen 200-Megapixel-Sensor von Samsung setzen. Hinzu kommt laut dem Bericht, dass das Gerät nach IP68 als wasserdicht zertifiziert ist. Ferner ist von drei Farbvarianten die Rede. Offen ist noch, wann und zu welchen Preisen das ZenFone 10 auf den Markt kommen wird.