Für die Fans von kompakten Flaggschiff-Smartphones gibt es schlechte Nachrichten. Der taiwanische PC-Spezialist Asus soll das Team hinter der Zenfone-Serie aufgegeben haben, das trotz mangelnder Erfolge oft gute und ungewöhnliche Smartphones auf den Markt brachte.

ASUS

Asus war ein Exot im Einheitsbrei

Zusammenfassung Asus löst angeblich Zenfone-Smartphone-Team auf

Teammitglieder wechseln zu ROG-Phone-Reihe oder anderen Bereichen

Zenfone 10 wahrscheinlich letztes Modell der Serie

Asus Zenfone-Serie zeichnete sich durch ungewöhnliche Konzepte aus

Keine weiteren Zenfone-Modelle trotz innovativer Ansätze geplant

Asus behält Smartphone-Geschäft bei, konzentriert sich auf Gaming-Modelle

Zenfone-Serie bot kompakte, hochwertige Smartphones mit einzigartigen Features

Die schlechte Lage im Smartphone-Markt hat jetzt scheinbar ein Mal mehr konkrete Folgen. Nachdem Asus seit 2014 immer wieder neue Modelle der Zenfone-Serie entwickelt hatte, zieht man nun offenbar die Notbremse. Laut einem Bericht von TechNews Taiwan hat Asus das Team hinter der Zenfone-Serie jetzt aufgelöst. Die betroffenen Mitarbeiter sollen dem Team hinter der ROG-Phone-Reihe von Gaming-Smartphones zugeordnet werden oder in andere Unternehmensbereiche wechseln, heißt es.Asus gibt somit das Smartphone-Geschäft wohl bis jetzt nicht ganz auf, will aber angeblich im Rahmen interner Umstrukturierungen nur noch eines der bisher parallel existierenden Smartphone-Teams weiterführen. Das vor Kurzem erschienene Zenfone 10 war somit wohl das letzte Modell dieser Produktreihe, da es nach der Auflösung der Sparte wohl keine weiteren Geräte der Serie geben wird.Asus hatte mit seit dem Zenfone 8 und zuletzt mit dem erst vor knapp zwei Monaten gestarteten Zenfone 10 vor allem darauf gesetzt, sich mit vergleichsweise kompakten Geräten mit 5,9 Zoll Bildschirmdiagonale in Kombination mit einer absoluten High-Ende-Ausstattung vom Rest des Marktes abzuheben. Unter anderem bot man trotz wasserdichter Gehäuse stets auch noch einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, was bei Oberklasse-Smartphones immer seltener geworden ist.Asus hatte in der Zenfone-Serie immer wieder ungewöhnliche Konzepte verfolgt. So bot man mit dem Zenfone 6 und 7 etwa Modelle an, die keine dedizierte Frontkamera besaßen, also ganz ohne Notch oder Ausschnitt im Display daherkamen. Stattdessen wurde das Kameramodul mit einer Motorisierung versehen, um die Hauptkameras bei Bedarf in Richtung des Nutzers umklappen zu lassen und dann die volle Qualität der hochauflösenden Sensoren auch für Selbstporträts nutzbar zu machen.Mit der Auflösung von Asus' Zenfone-Team verschwindet somit nicht nur irgendein beliebiger Smartphone-Anbieter, sondern ein innovatives Team, das nie den Mut verlor, entgegen aller Trends in einem immer beliebiger werdenden Markt neue oder schlicht vollkommen untypische Ansätze zu verfolgen - bis jetzt.