Asus Zenfone 10: kompaktes Flaggschiff-Smartphone vorab zu sehen

Der taiwanische PC-Hersteller Asus schickt sich an, mit dem Zenfone 10 wieder ein kompaktes High-End-Smartphone auf den Markt zu bringen. Wir haben jetzt weitere offizielle Marketing-Bilder des neuen Asus-Flaggschiffs vorliegen, das so einiges anders macht als die Konkurrenz.

200-MP-Kamera von Samsung

Zusammenfassung Asus bringt das Zenfone 10 als kompaktes High-End-Smartphone.

5,9 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate.

Snapdragon 8 Gen 2, 8-16 GB Arbeitsspeicher, 256-512 GB Speicher.

200 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera, 32 MP Frontkamera.

5000 mAh Akku, Metallrahmen, Kunststoffrückseite, IP68-zertifiziert.

3,5 mm Klinke, Farben Schwarz, Grau, Grün, Rot und Weiß/Silber.

Vorstellung am 29. Juni 2023, Einstiegspreis 749 US-Dollar.

Das Asus Zenfone 10 wird, wie der Hersteller bereits vorab bestätigt hat, wieder mit einem 5,9 Zoll großen Full-HD-Display daherkommen, das ein AMOLED-Panel nutzt und eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet. Die Frontkamera wird (leider) wieder links oben im Display integriert, was der Symmetrie nicht gerade guttut.Unter der Haube steckt vermutlich der Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-SoC, also das beste, was Qualcomm derzeit in seinem Sortiment von leistungsstarken ARM-Chips für Smartphones zu bieten hat. Die starke CPU wird mit acht oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 256 oder ganzen 512 Gigabyte internem Flash-Speicher kombiniert.Bei den Kameras soll Asus laut früheren Berichten einen 200-Megapixel-Sensor von Samsung als Hauptkamera verwenden, dem man einen einfacheren 8-MP-Sensor für Ultraweitwinkelaufnahmen zur Seite stellt. Die Auflösung der Frontkamera wird vermutlich wieder bei 32 Megapixeln liegen. Im Inneren des Asus ZenFone 10 steckt nach bisherigem Kenntnisstand ein 5000mAh-Akku, der das kompakte Top-Smartphone vermutlich komfortabel durch den Tag bringen wird.Optisch entspricht das Zenfone 10 weitestgehend dem Vorgängermodell. Asus nimmt also, wenn überhaupt, nur minimale Veränderungen an der Optik vor und setzt wieder auf einen Metallrahmen sowie seine Rückseite aus Kunststoff. Die Farbauswahl fällt relativ breit aus, soll es das Zenfone 10 doch in Schwarz, Grau, Grün, Rot und Weiß/Silber geben. Wie zuvor wird auch das neue Modell anders als die meisten Konkurrenzprodukte einen 3,5-mm-Klinkenanschluss bieten und dennoch nach IP68 als wasserdicht zertifiziert sein.Laut Asus' eigenen Angaben im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel rund um das neue Zenfone 10 gab der Hersteller kürzlich einen Einstiegspreis von 749 US-Dollar an. Die Vorstellung des Zenfone 10 erfolgt am 29. Juni 2023.