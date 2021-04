TV-Streaming: Samsung bringt 90 Sender kostenlos aufs Smartphone

Der südkoreanische Hersteller Samsung stellt das von seinen Fernsehern bekannte TV Plus-Angebot jetzt auf Android-Smartphones und -Tablets zur Verfügung. Als kostenloser Service für Galaxy-Besitzer bietet die App Zugriff auf 90 Live-TV-Kanäle, die meisten davon Spartensender.

Alte Bekannte und viele Spartensender mit dabei

Aktuellen Statistiken zufolge sollen immer mehr Besitzer von Samsung Smart-TVs auf so genannte "Advertising-Video-on-Demand"-Dienste - kurz AVOD - zurückgreifen. Das Un­ter­neh­men spricht von 29 Prozent der TV-Zeit, die auf Services wie denen der eigenen TV Plus-Kanäle entfallen. Dabei handelt es sich um kostenfreie Streaming-Angebote, die durch Wer­bung finanziert werden. Da der Hersteller mit diesem Konzept auf den eigenen Fernsehern nur eine begrenzte Nutzerschaft erreicht, erweitern die Südkoreaner Samsung TV Plus jetzt auf Smartphones und Tablets.Das Streaming-Portal wird mit insgesamt 90 Live-TV-Kanälen beworben, die sich haupt­säch­lich in kleinere Sparten aufteilen. Aus der aktuellen Senderliste gehen aber auch bekannte Namen wie Bloomberg TV+, Auto Motor Sport, CNN, Focus TV, Spiegel TV sowie diverse Ableger von Comedy Central und Nick hervor. Samsung vermarktete sein TV Plus-Angebote gänzlich ohne Anmeldung, Abonnement oder zusätzliche Kosten. Das einzige was benötigt werden soll ist ein Smartphone oder Tablet der eigenen Galaxy-Familie Der Zugriff auf die kostenlosen Spartensender im linearen TV-Stil wird über die Samsung TV Plus-App aktiviert, die sowohl im Galaxy Store, als auch im Google Play Store zum Download bereitsteht. Ab dem 28. April 2021 soll der Streaming-Dienst zudem in die im letzten Jahr eingeführte Samsung Free-App integriert werden. Nach ersten Feldversuchen in den USA gehören Deutschland und Großbritannien zu den ersten europäischen Ländern, in denen Samsung TV Plus auf mobilen Galaxy-Geräten Einzug hält. Einige der von Vodafone aus­ge­son­der­ten Sender scheinen so in jedem Fall ein neues Zuhause gefunden zu haben.