Abschaltung in dieser Woche: Vodafone streicht 30 Kabel-TV-Sender

Im Zuge der Übernahme von Unitymedia beginnt Vodafone in dieser Woche mit der Abschaltung von insgesamt 30 Kabel-TV-Sendern in drei westlichen Bundesländern. Dazu zählen diverse SD-Kanäle als auch HD-Sender, die innerhalb von Pay-TV-Abos ersatzlos gestrichen werden.

14. April in Baden-Württemberg

28. April in Hessen

30. April in Nordrhein-Westfalen

Neusortierung verbleibender Sender

Diese TV-Sender werden ab April von Vodafone abgeschaltet

auto motor und sport channel

auto motor und sport channel HD

BonGusto

BonGusto HD

Discovery Channel

doxx

doxx HD

E! Entertainment

E! Entertainment HD

eSports1

Extreme Sports

Fashion TV

Gute Laune TV

Jukebox

Lust Pur HD

Motorvision TV

Motorvision TV HD

MTV 80s

MTV Hits

MTV Live HD

Nat Geo Wild

Nicktoons

Penthouse Passion

ProSieben Fun

RTL Crime

Sony Channel

Stingray Classica

Stingray Classica HD

Universal TV

wetter.com-TV

Bereits Anfang Februar wurde bestätigt, dass dem Zusammenschluss der beiden Netz­be­trei­ber Unitymedia und Vodafone viele TV-Sender zum Opfer fallen. Nun beginnt die Umsetzung der Maßnahmen am. Neben der Einsparung separater Ka­nä­le in SD-Qualität werden 16 Sender gänzlich aus dem Programm genommen. Zu diesen ge­hö­ren unter anderem die Spartensender E! Entertainment, Motorvision TV, der Auto Motor und Sport-Channel sowie Nicktoons. Sie waren bislang Teil älterer Pay-TV-Pakete von Uni­ty­me­dia. Eine vollständige Liste findet ihr am Ende dieses Artikels.Fortgeführt wird die Abschaltung der 30 Sendeplätze amund am. Betroffenen Kunden wurde vorab ein Sonderkündigungsrecht ein­ge­räumt, welches durch eine Kündigungsfrist von sechs Wochen vor Abschaltung zum jetzigen Zeitpunkt jedoch verstrichen sein sollte. Besitzer eines ehemaligen 3play-Pakets von Unity­media liefen dabei dem Problem entgegen, dass bei einer Sonderkündigung ebenfalls ver­knüpf­te Internet- und Telefon-Verträge beendet werden. Sämtliche Informationen dazu sammelt Vodafone auf einer eigenen Support-Webseite Vodafone kündigte bereits vor zwei Monaten an, sämtlichen Receivern aus eigenem Hause, älteren Modellen von Unitymedia und denen von Sky Deutschland in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2021 ein Update zu unterziehen und dabei die Sendeplätze neu zu sortieren. In Ausnahmefällen und vorrangig bei der Nutzung von Drittanbieter-Receivern sowie CI+-Kar­ten soll ein manuell angestoßener Sendersuchlauf notwendig sein, um die Kabel-TV-Kanäle auf den neuen Plätzen zu empfangen. Alle ver­blei­ben­den Sender listet Vodafone in einem neuen Senderportfolio auf.