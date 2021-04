Smart Keyboard Trio 500: Neue Samsung-Tastatur mit DeX-Button

Samsung bringt mit dem Keyboard Trio 500 in diesen Tagen ein neues drahtloses Universal-Keyboard auf den Markt, das mit bis zu drei Geräten verbunden werden kann. Es ist vor allem für Nutzer gedacht, die ein ge­meinsames Keyboard für Tablet, Smartphone und PC verwenden wollen.

Samsung

Das Samsung Keyboard Trio 500 hat ein vollständiges QWERTZ-Laybout mit flachen Tasten und wird ausschließlich per Bluetooth-Funk mit den Host-Geräten verbunden, einen USB-Port sucht man hier also für den stationären Betrieb vergebens. Die Energieversorgung erfolgt mit zwei AAA-Batterien.Samsung verpasst seiner primär für mobile Geräte konzipierten Kompakt-Tastatur neben den für den Betrieb an PC und Smartphone bzw. Tablet nötigen Standard-Tasten auch noch drei Schnellwahltasten, über die man flexibel zwischen den Host-Geräten wechseln kann. Außerdem gibt es drei Hotkey-Tasten, über die man drei häufig verwendete Tasten schnell aufrufen kann. Das Hot-Key-Feature steht allerdings nur auf Mobilgeräten mit OneUI 3.1 inklusive des Updates vom März 2021 zur Verfügung.Eine weitere Besonderheit kommt vor allem Usern zugute, die bei Smartphone oder Tablet auf Samsung-Produkte setzen. Über eine dedizierte DeX-Taste kann die gleichnamige Desktop-Umgebung von Samsung auf den jeweiligen Geräten schnell gestartet werden, um bei Bedarf auch auf der mobilen Hardware Apps in Fenstern und auf einem großen Bildschirm nutzen zu können.Das Samsung Smart Keyboard Trio 500 wird in den Farben Schwarz und Weiß angeboten und soll laut ersten Händler-Listings in Kürze für knapp 45 Euro auch in Deutschland erhältlich sein. Vor dem Kauf sollte man sich, sofern man die Tastatur im DeX-Betrieb verwenden möchte, allerdings informieren, ob dies mit dem eigenen Smartphone oder Tablet möglich ist.