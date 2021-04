Erste Konzept-Bilder: So könnte das Samsung Galaxy S22 aussehen

Samsung arbeitet an neuen Kamera-Technologien für zukünftige Smart­phones und könnte dafür eine Kooperation mit Olympus eingehen. Pas­send zu den Gerüchten der letzten Tage zeigen sich jetzt erste Kon­zept­bilder eines Galaxy S22-Modells mit 200-MP-Kamera im Netz.

Die Vorstellung: Große Linse, hunderte Megapixel und Periskop-Zoom

LetsGoDigital

Wie Samsung-Insider Anfang der Woche berichteten, soll sich der südkoreanische Hersteller von Apples Sensor-Shift-Technologie inspirieren lassen, um die optische Bildstabilisierung kommender Smartphone-Kameras zu verbessern. Parallel dazu kursieren diverse Prognosen in den sozialen Netzwerken, nach denen Samsung eine Partnerschaft mit dem japanischen Kameratechnik-Hersteller Olympus eingehen dürfte. Der möglichen Zusammenarbeit könnte im nächsten Jahr das Samsung Galaxy S22 entspringen.Im Zuge der Gerüchte haben die Kollegen von LetsGoDigital ein Designkonzept in Auftrag gegeben, welches eine vergleichsweise realitätsnahe Abbildung des zukünftigen Android-Flaggschiffs zeigt. Beachtung schenkt man dabei vorrangig dem Kameramodul, welches neben einer Priskoplinse ein besonders großes, einzelnes Objektiv aufzeigt. Hinter diesem könnte sich ein 200-Megapixel-Sensor von Olympus und Samsung befinden. Den Zwischen­schritt hin zur 600-Megapixel-Kamera für Smartphones soll der Konzern bereits genommen haben, weshalb die hohe Pixelanzahl nicht weit entfernt von der Realität ist.Die restliche Aufmachung des Samsung Galaxy S22-Konzepts von "Technizo Concept" zeigt sich klassisch. Neben der weiterhin angedachten S-Pen-Unterstützung ist lediglich die von so ge­nann­ten Punch-Holes befreite Front zu er­wäh­nen. Vor Monaten sind bereits erste Samsung-Patente aufgetaucht, welche die Integration einer Frontkamera unterhalb eines AMOLED-Displays beschreiben. Somit ist nicht aus­zu­schlie­ßen, dass die Südkoreaner im nächsten Jahr mit einer Unter-Display-Kamera (UDC) starten. Bestätigt wurden diese Gerüchte und eine Kooperation mit Olympus noch nicht.