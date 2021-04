Samsung Galaxy A22: Erste Bilder des neuen Smartphones geleakt

Für unter 250 Euro könnte das Samsung Galaxy A22 in diesem Jahr eines der günstigsten 5G-Smartphones und den Einstieg in die Mittelklasse der Südkoreaner darstellen. Jetzt sollen erste Bilder das 6,5 Zoll große An­dro­id-Modell vorab mit Triple-Kamera und Waterdrop-Notch zeigen.

Waterdrop-Notch, Triple-Kamera und Klinkenanschluss

Steve Hemmerstoffer

Während Samsung mit den Galaxy A52- und A72-Smartphones erst vor wenigen Wochen in Deutschland gestartet ist, kündigt sich bereits ein weiterer Vertreter der Galaxy A-Familie an, der die untere Mittelklasse im Portfolio des südkoreanischen Hersteller anführen soll. Auf Basis durchgesickerter CAD-Modelle konnte der französische Leaker Steve Hemmerstoffer - besser bekannt als OnLeaks - erste Renderbilder erstellen, die das Gehäuse und das De­sign des bisher unbestätigten Samsung Galaxy A22 5G enthüllen.Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Galaxy A21 und A21s soll das günstige Midrange-Smartphone seine Frontkamera nicht in einem so genannten Punch Hole unterbringen, sondern auf eine ebenso klassische Waterdrop-Notch direkt unter der Hörmuschel setzen. Treffen die vorliegenden Informationen zu, wechselt Samsung zudem von einer Quad-Kamera auf nur noch drei Linsen. In der Gerüchteküche wird über Weitwinkel- (48 MP), Ultra-Weitwinkel (8 MP) und Tiefensensoren (2 MP) gesprochen. Bestätigt wurden diese Prognosen jedoch bisher nicht.Weiterhin soll das Samsung Galaxy A22 5G über einen Fingerabdrucksensor verfügen, der in diesem Jahr nicht mehr an der Rückseite, sondern im seitlichen Rahmen des Smart­phones integriert wird. Ebenso sollen die Südkoreaner am noch immer nachgefragten 3,5-mm-Klin­ken­an­schluss für kabelgebundene Kopfhörer und Headsets festhalten. Detaillierte In­for­ma­tio­nen zur Ausstattung des unter dem Codenamen SM-A226B gehandelten Modells, zum Bei­spiel Angaben zur Prozessor- und Speicherbestückung, sind bisher noch nicht aufgetaucht. Eine Vorstellung des Galaxy A22 erwarten Insider im frühen Verlauf des zweiten Halbjahres.