Valheim: Modder machen aus dem Survival-Hit ein MMO für "Tausende"

Das Survival-Spiel Valheim ist der bis­her größte Spielehit dieses Jahres, es dominierte wochenlang die Steam-Charts. Und Valheim hat das Zeug zum Dauerbrenner, denn schon jetzt ist die Modding-Szene unfassbar aktiv. Nun wird sogar an einem MMO gearbeitet.

Valheim mit Massen

Iron Gate Studio

Es gibt sicherlich keinen aktiven PC-Spieler, der den Namen Valheim zuletzt nicht gehört hat, viele haben das Early-Access-Spiel auch längst in ihrer Bibliothek. An sich ist der vom schwedischen Entwickler Iron Gate entwickelte Titel ein Survival-Spiel, doch die zahlreichen Mods machen schon jetzt aus Valheim so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. So lässt sich auf Wunsch ein Diablo-artiges Loot-System einrichten und nutzen, wer Magie nach Skyrim-Vorbild haben möchte, kann auch das per Mod installieren.Nun haben Valheim-Modder das vermutlich ambitionierteste Projekt gestartet, sie nämlich aus Valheim ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) machen. Wie PCGamesN berichtet, ist es auch ein alles andere als aussichtloses Vorhaben, denn am Projekt, das sich etwas sperrig VaLNGOS (Valheim Large Network Game Object Server Suite) nennt, sind gleich mehrere in der Szene bekannte Köpfe beteiligt.So sind zwei u. a. FAANG-Programmierer dabei (FAANG steht für Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google) sowie Entwickler, die zuvor an MaNGOS mitgearbeitet haben. Letzteres war ein Projekt, aus dem die WoW-Legacy-Server Nostalrius und Elysium hervorgingen.Das Fundament des Projekts ist es, das gesamte Server-Processing vom Spieler-Rechner auf einen Server zu transferieren. Das wird den Machern der Mod erlauben, Spieler-Zahlen im "Tausenderbereich" zu ermöglichen. Das ist natürlich nur der Anfang, denn man will nicht nur viele Wikinger in einer Welt haben, sondern diese auch mit Aktivitäten füllen - was aber natürlich Zeit benötigen wird.