New World: Amazons MMORPG muss erneut verschoben werden

Das Online-Rollenspiel New World wird nicht wie geplant im Frühjahr 2021 erscheinen. Entwickler Amazon erklärt, dass man kein un­fer­ti­ges Spiel veröffentlichen wolle, da einige End-Game-Inhalte noch nicht bereit seien. Neuer Release-Termin ist der 31. August 2021.

Instanzierte PvE- und PvP-Inhalte

Amazon verschiebt sein MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) New World ein weiteres Mal . Nachdem das Online-Rollenspiel erst von Anfang des vergangenen Jahres auf August 2020 verlegt wurde, musste man auch diesen Termin fallen lassen. Anschließend wurde zunächst das Frühjahr 2021 als Veröffentlichungs-Zeitraum auserkoren. Offizielles Re­lease-Datum ist nun der 31. August 2021.Die erneute Verschiebung des ambitionierten Projekts begründet Amazon mit der voll­stän­di­gen Umsetzung aller geplanten Verbesserungen, basierend auf dem Spieler-Feedback des ers­ten Preview-Events im vergangenen August. Das Entwickler-Team betont, dass die Rück­mel­dun­gen die eigenen Ideen und Pläne zur Verbesserung des Spiels noch weiter bekräftigt hätten und bereits eine Reihe von Veränderungen vorgenommen worden seien.Die bereits getätigten Änderungen umfassen ein verfeinertes Kampf-System, größere Quest-, Waffen- und Rüstungsvielfalt, ein über­ar­bei­te­tes Berufs-System und zusätzliche Mid- und End-Game-Inhalte. Allerdings fehlen laut Ama­zon Game Studios noch mehrere, bedeutende Endgame-Features, welche aus Entwickler-Sicht schon zum Launch unbedingt integriert sein müs­sen. Die Features sollen eine komplett neue End-Game-Zone sowie instanzierten Player-vs-En­vi­ron­ment(PvE)- und Player-vs-Player(PvP)-Con­tent umfassen.Wenngleich eine erneute Verschiebung ärgerlich sein mag, ist diese Ankündigung eine will­kom­me­ne Abwechslung. Immer häufiger wurden in letzter Zeit Spiele zwar mit in­te­res­san­ten Ansätzen, aber in mancherlei Hinsicht schlicht und ergreifend unfertig veröffentlicht. Obwohl die Amazon Game Studios bislang noch keinen Erfolg vorweisen können und viele Projekte noch in der Entwicklung eingestampft wurden, scheint man bei New World ein fertiges und qualitativ hochwertiges Produkt anzustreben.