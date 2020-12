League of Legends: Branchen-Veteran verkündet Arbeit an MMORPG

Neben Dota 2 ist League of Legends der beherrschende Titel im MOBA-Genre. Da ergibt es Sinn, die beliebte Spielewelt auch auf andere Projekte zu übertragen. Jetzt wurde bekannt, dass ein echter Branchen-Veteran an einer MMORPG-Umsetzung arbeitet.

League of Legends wird zu einem waschechten Online-Rollenspiel

Riot bestätigt in aller Kürze

Riot Games

In der Spitze 80 Millionen monatlich aktive Nutzer in 2019 und ein weiterer Boom in 2020: League of Legends zählt ohne Zweifel zu den ganz großen Titeln in der Spielebranche. Jetzt gibt es rund um das Fantasy-Universum einen echt fantastischen Paukenschlag. Wie bekannt wurde, arbeitet Entwickler Riot Games offenbar an einer Umsetzung des League-Universums als MMORPG - ein Genre, das als eines der schwierigsten Vorhaben für Entwickler gilt.Die Ehre, das ehrgeizige Projekt zu verkünden, hatte dabei niemand geringeres als Greg "Ghost­crawler" Street, der sich einen zweifellosen Ruf als einer der Veteranen im Bereich der On­line-Rol­len­spie­le verdient hat. Street hatte als Lead Systems Designer bei Blizzard World of War­craft über Jahre entscheidend mitgeprägt und war in der Community eine sehr be­kann­te Figur. Nach Jahren als Game Designer von League hat Ghostcrawler mittlerweile die Rolle des Vice President of IP and Entertainment inne.Jetzt teilt der bekannte Entwickler über Twitter mit, dass er sich bei Riot einem neuen Projekt zuwendet. "Es ist an der Zeit. Meine neue Auf­ga­be ist es, ein großes (manche würden sa­gen mas­si­ves) Spiel anzustoßen, um das uns vie­le von euch und viele Rioters gebeten ha­ben", so Street. Nach wenigen Minuten macht es Ghost­craw­ler dann aber un­miss­ver­ständ­lich klar: "Es ist ein MMO."Um auch den letzten Zweifel auszuräumen, hatte dann PCGamer Riot Games um eine offizielle Bestätigung gebeten. Die Antwort: "Gregs Tweet ist unser einziges offizielles Statement zu diesem Zeitpunkt. Ich kann bestätigen, dass er an einem Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) arbeiten wird."