New World: Das neue Amazon-MMO geht ab Juli in die Closed Beta

Das Entwicklerstudio Amazon Games hat bekanntgegeben, dass es im kommenden Monat eine geschlossene Beta-Phase zum Amazon-MMO New World geben wird. Darüber hinaus wurde ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt, der einen Einblick in die Kampfszenen des Spiels vermittelt.

New World erscheint in zwei Editionen

New World

Die Closed Beta soll am 23. Juli beginnen. Alle Vorbesteller von New World haben au­to­ma­tisch die Möglichkeit, an der Testphase teilzunehmen. Wer das Game noch nicht vorbestellt hat, kann sich auf der offiziellen Webseite für die geschlossene Beta-Phase registrieren. Ob man an der Closed Beta teilnehmen kann, wird einem dann per Mail mitgeteilt. Ein neuer Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das Kampferlebnis des Titels.Bei New World handelt es sich um ein MMORPG, das die Spieler in die Wildnis der fiktiven Welt Aeternum befördert. Auf der Insel haben die Spieler die Möglichkeit, ge­gen­ei­nan­der an­zu­tre­ten und ihr Überleben auf der Insel zu sichern. Hierfür können die Spieler auch ko­op­era­tiv zusammenarbeiten und Ge­mein­schaf­ten bilden. Eine Besonderheit stellen die Mas­sen­schlach­ten dar. Es können bis zu 100 Spieler auf einem Schlachtfeld kämpfen. Das Kampf­sys­tem ist skillbasiert. Die Attacken und Be­we­gun­gen sind direkt steuerbar. Der Cha­rak­ter­fort­schritt ist nicht an Klassen gebunden.Das neue Online-Rollenspiel soll in zwei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht werden. Neben der Standard-Edition, die mit knapp 40 Euro zu Buche schlägt, wird es für einen Auf­preis von 10 Euro eine Deluxe-Edition geben. Zusätzlich zu einem digitalen Artbook erhält der Spieler mit der Deluxe-Edition auch direkt einige Ingame-Objekte, die den Start in das Aben­teuer erleichtern sollen. Beide Editionen qualifizieren sich für die Teilnahme an der Closed Beta, die Ende Juli starten soll.Die Vollversion von New World wird am 25. August für den PC erscheinen. Das Spiel wird von Amazon Games entwickelt. Das Entwicklerteam war auch bereits an anderen Multiplayer-Titeln wie Destiny, World of Warcraft und Everquest beteiligt. New World kann über Amazon oder Steam vorbestellt werden. Die Preise sind hierbei natürlich vollkommen identisch.