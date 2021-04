Assassins's Creed Valhalla: Erstes DLC muss verschoben werden

Zorn der Druiden, Assassin's Creed Valhallas erster großer DLC, hätte En­de des Monats erscheinen sollen. Wie Ubisoft nun via Twitter mitteilt, muss der Release verschoben werden. Ausschlaggebend sei, dass man mit der Qualität der Erweiterung noch nicht zufrieden ist.

Ubisoft verspricht Transparenz

Was sich nach den Problemen mit Patch 1.2.0 abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Ubisoft muss die Veröffentlichung des ersten kostenpflichtigen Assassin's Creed Valhalla-DLCs Zorn der Druiden verschieben. Ursprünglich sollte die Erweiterung am 29. April 2021 erscheinen. Als Hauptgrund gibt Ubisoft das Streben nach einem optimierten Erlebnis für die Spieler an.Erfreulich ist, dass sich die Assassin's Creed-Fans aller Voraussicht nach nicht allzu lang ge­dul­den müssen, um mit dem Hauptcharakter Eivor gen Irland aufzubrechen: Offiziell neuer Re­lease-Termin ist der 13. Mai 2021. Darüber hinaus kündigte Ubisoft an, dass alle weiteren De­tails zur Verschiebung in einem Artikel genauer erläutert werden soll.Via Twitter teilte das Unternehmen mit, dass man ein besseres Spielerlebnis bieten und mit besagtem Artikel Transparenz schaffen sowie Einblicke in den Entwicklungsprozess geben wolle. In Zorn der Druiden begegnen Spie­ler:innen im Laufe ihrer Irland-Reise dem na­mens­ge­ben­den Druiden-Kult, dessen mys­te­riö­se Geheimnisse es zu lüften gilt. Tief in­spi­riert von gälischen Mythen und Folklore, kämpft sich Eivor durch die verwunschenen Wälder und ma­le­ri­schen Landschaften der grünen Insel, um die Gunst der Könige des Landes zu erlangen.Die Erweiterung Zorn der Druiden kann separat oder als Teil des Season Pass von Assassin's Creed Valhalla erworben werden. Noch in diesem Jahr will Ubisoft mit der Belagerung von Paris den zweiten kostenpflichtigen DLC veröffentlichen.