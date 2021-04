Sony: PlayStation-Macher planen die große Mobile-Gaming-Offensive

Sony plant den großen Push im Mobile-Gaming-Segment. Das Un­ter­neh­men sucht nach einem neuen Head of Mobile der Play­Sta­tion Studios und konzentriert sich dabei wohl vor allem auf die "er­folg­rei­che Adaption der beliebtesten PlayStation-Franchises für Mobilgeräte".

Mobile-Gaming auf dem Vormarsch

Entertainment-Riese Sony plant offenbar eine groß angelegte Offensive im Mobile-Gaming-Bereich. Wie einer aktuellen Stellenausschreibung zu entnehmen ist, suchen die Play­Sta­tion-Ma­cher einen neuen Head of Mobile der PlayStation Studios. Für den gewünschten Er­folg auf dem Smartphone sollen dabei wohl vor allem die größten Marken sorgen.Der neue Head of Mobile werde "für den Aufbau und die Skalierung eines Teams von Mobile-Leadern verantwortlich sein und als Leiter dieser neuen Geschäftseinheit innerhalb der Play­Sta­tion Studios fungieren". Der Fokus soll auf der "erfolgreichen Adaption der beliebtesten PlayStation-Franchises für Mobilgeräte" liegen.Für Sony ist der Mobile-Markt dabei kein Neu­land: Über das Publishing-Label PlayStation Mobile Inc. wurden bereits die PlayStation-App, die PlayStation-Remote-Play-App, das Endlos-Laufspiel Run Sackboy! Run!, das Puzzle-Spiel Uncharted: Fortune Hunter, die Augmented-Reality-App God of War | Mimir's Vision und einige PlayStation-4-PlayLink-Titel ver­öf­fent­licht. Angesichts des anhaltenden Wachstums der Branche - in Deutschland wurden im Jahr 2020 2,3 Milliarden Euro für Mobile-Games ausgegeben - ist es wenig verwunderlich, dass auch Sony davon profitieren will.Ein wichtiges Detail der Stellenausschreibung ist, dass der neue Head of Mobile der Play­Sta­tion Studios eine Roadmap für die nächsten drei bis fünf Jahre entwickeln soll. Bis die ersten Mobile-Adaptionen der beliebtesten PlayStation-Spiele erscheinen werden, dürfte es also noch dauern.