Play Filme & TV: Google stellt App für Samsung & LG Smart-TVs ein

Google bestätigt, dass die eigene Play Filme & TV-App für Smart-TVs der Hersteller LG und Samsung im Juni 2021 eingestellt wird. Das Kaufen sowie Leihen von Filmen und Serien ist ab diesem Zeitpunkt nur noch über die YouTube-App möglich. Erworbene Inhalte bleiben erhalten.

YouTube wird neue Heimat von Leih- und Kaufinhalten auf Smart-TVs

Alle Ihre früheren Einkäufe sind auf YouTube verfügbar.

Ihr Google Play-Guthaben kann auf YouTube für Einkäufe verwendet werden.

Einkäufe in der Play-Familienbibliothek können auf YouTube angesehen werden, aber auf YouTube getätigte Einkäufe unterstützen die Familienfreigabe nicht. Einkäufe, die über die Google Play Filme & TV-Website oder -App getätigt wurden, unterstützen weiterhin die Familienfreigabe.

Ihre Watchlist ist auf YouTube nicht verfügbar, aber Sie können Playlists einrichten.

Google

Seit der Einführung der neuen Google TV-App und dem Fokus auf YouTube galt es nur als ei­ne Frage der Zeit, bis die aktuelle Play Filme & TV-Integration auf smarten Fernsehern gänz­lich ersetzt wird. Das Ablaufdatum nennt Google jetzt in einem aktualisierten Blog-Beitrag . Wie der Suchmaschinenriese ankündigt, verschwindet die App ab dem 15. Juni 2021 von allen Modellen der Hersteller Samsung , LG, Vizio und Roku. Letztere beiden sind in Deutsch­land allerdings kaum vertreten.Die neue Anlaufstelle für Filme und Serien soll die YouTube-App darstellen: "Melden Sie sich einfach mit Ihrem Google-Konto in der YouTube-App an und schon haben Sie Zugriff auf alle Ihre bisherigen Käufe und können neue Inhalte durchsuchen, kaufen und mieten.", so das Unternehmen. Weiterhin nennt man diverse Punkte, die es nach der Abschaltung der Play Filme & TV-App zu beachten gilt.Sämtliche Smart-TVs, welche aktuell die Play Fil­me & TV-App nutzen, sollen laut Google mit der YouTube-App kompatibel sein. Aus den Fuß­no­ten geht jedoch auch hervor, dass Inhalte zu­künf­tig unter anderem nicht mehr auf LG Net­Cast- und LG SimpleSmart-Geräten wie­der­ge­ge­ben werden können. Zudem soll es län­der­spe­zi­fi­sche Un­ter­schie­de hinsichtlich der Kauf- und Leihoptionen geben. Deutschland gehört dabei zu den Ländern, die sowohl Filme, als auch Serien über die YouTube-App beziehen können.