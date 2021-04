Google Play Store: Neues Interface kommt, entfernt Hamburger-Menü

Allzu oft wird der Google Play Store nicht geändert, dieser Tage ist es aber wieder einmal soweit und das neue Interface wird viele Nutzer zu einer durchaus signifikanten Umstellung zwingen. Denn das bisher links platzierte Menü wird abgeschafft und "hinter" das Profil gepackt.

Erste Änderung seit 2019

Wer dieser Tage manuell überprüfen will, ob neue App-Aktualisierungen vorliegen und den bisher gewohnten Weg gehen will, der wird erst einmal ins Leere laufen. Denn das frühere Hamburger-Menü, das zu Bereichen wie "Meine Apps und Spiele", Benachrichtigungen, Abos, Wunschliste sowie Konto-Einstellungen, Bezahlmethoden etc. geführt hat, existiert nun nicht mehr.Wer diese Einstellungen und Bereiche sucht, der muss ab sofort auf sein Profilbild in der rechten oberen Ecke klicken (via Android Police ). Daraufhin öffnet sich ein neues Popup-artiges Fenster, das zu einer überarbeiten Konto-Übersicht samt den zuvor teils umbenannten bzw. neu sortierten Bereichen kommt.Wie erwähnt erfordert das durchaus einiges an Umstellung, denn es ist das erste größere Neudesign des Google Play Store seit 2019. Damals hat der Suchmaschinenriese das Material Theme-Redesign umgesetzt. Google versucht aber seit Neuestem Navigation Drawer zu reduzieren und zu entfernen, da diese immer wieder in Konflikt mit Elementen geraten, die die gesamte Seitengröße nutzen. Ähnliche Änderungen hat das Unternehmen bereits in Google Photos und Google Maps durchgeführt.Das Profilbild bzw. der dazugehörige Button ist die neue Anlaufstelle für alle Konto-Belange. Wer mehrere Accounts nutzt und diese wechseln oder verwalten will, findet diese Option in einem aufklappbaren Menüelement rechts von aktuell genutzten Kontonamen bzw. der entsprechenden Mail.Die Mediathek ersetzt die Wunschliste, Zahlungen und Abos wurden nun zusammengelegt. Google hat auch noch die Einstellungen überarbeitet, diese wurden nun in vier Kategorien aufgeteilt: Allgemein, Nutzersteuerung, Familie und Info.