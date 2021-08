Battlefield 2042 wird einen Kurzfilm zur Story des Shooters bekommen

Shooter-Fans erwarten mit Spannung das nächste Battlefield , dieses führt ins Jahr 2042. Eine Kampagne bietet das Multiplayer-Spiel nicht, allerdings wollen Dice und EA auch nicht auf eine Story verzichten. Die Welt von Battlefield 2042 wird man deshalb per Kurzfilm erklären.

Düstere Aussichten

Battlefield 2042 wurde kurz vor der diesjährigen (virtuellen) Gaming-Messe E3 vorgestellt. Shooter-Fans bekamen dabei ein wahres Action-Feuerwerk zu sehen, auch wenn manche - im Fall des Gameplay-Trailers - durchaus zu Recht von Reizüberflutung sprachen. Der Shooter spielt wenig überraschend in der Zukunft, doch was im Jahr 2042 so vor sich geht, kann man anhand des Ankündigungsvideos nur erahnen.Eine Kampagne, die die Geschichte dieser Welt der Zukunft und der dort herrschenden Konflikte einführen und im Spiel selbst erklären würde, gibt es bei Battlefield 2042 nicht, doch EA und Entwickler Dice haben sich hierzu etwas einfallen lassen, wie man auf Twitter bekannt gab. Denn man wird am 12. August, um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, einen Kurzfilm mit dem Titel Exodus veröffentlichen Beschrieben wird der Film folgendermaßen: "Erlebt in diesem eigenständigen Kurzfilm, der in der Welt von 2042 spielt, die Ereignisse, die einen umfassenden Krieg auslösen werden." Bereits zuvor hat EA das Bild eines düsteren Zukunftsszenarios gezeichnet: "Der Mangel an Nahrungsmitteln, Energie und sauberem Wasser hat zu Dutzenden von gescheiterten Staaten geführt und die größte Flüchtlingskrise in der Geschichte der Menschheit ausgelöst."Die zentralen Rollen spielt aber ein klassisches Machtverhältnis bzw. Duo, nämlich die USA und Russland. An der Seite beider Konfliktparteien kämpft eine neue Art "staatenloser Soldaten" (die so genannten Non-Patriated oder No-Pats). EA: "Die No-Pats müssen sich für eine Seite entscheiden, kämpfen aber nicht für eine Flagge, sondern ihre eigene Zukunft."