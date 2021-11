Battlefield 2042: Neuer Portal-Trailer stellt die klassischen Maps vor

Electronic Arts und das Entwicklerstudio DICE haben einen neuen Trailer zu Battlefield 2042 veröffentlicht und zeigen darin den neuen Spielmodus Battlefield Portal. In diesem können Spieler die Regeln des Krieges selbst bestimmen und Inhalte mehrerer Ableger der Reihe miteinander kombinieren.Die Multiplayer-Komponente von Battlefield 2042 setzt sich aus drei großen Teilen zusammen. Neben All-Out Warfare und Hazard Zone wird besonders Battlefield Portal von den Fans mit Spannung erwartet, denn hier dürfen diese sich kreativ austoben und ihre eigenen Spielmodi mit individuellen Regeln gestalten. Battlefield Portal enthält neben den neuen Inhalten von Battlefield 2042 auch Karten, Waffen, Charakterklassen und Fahrzeuge aus Battlefield 1942, Bad Company 2 und Battlefield 3. Diese dürfen frei gemischt werden, um so einzigartige Spielerfahrungen zu erschaffen.Aus jedem der drei Klassiker haben es jeweils zwei Karten in den neuen Modus geschafft. Diese wurden optisch überarbeitet, wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt. Im Video sind die Karten Battle of the Bulge und El Alamein (Battlefield 1942), Valparaiso und Arica Harbor (Bad Company 2) sowie Noshahr Canals und Caspian Border (Battlefield 3) zu sehen.Battlefield Portal startet zusammen mit Battlefield 2042 am 19. November 2021. Vorbesteller erhalten bereits eine Woche früher Zugang, sofern sie die Gold- oder Ultimate-Edition kaufen.