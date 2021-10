Battlefield 2042: Gameplay-Trailer zeigt drei neue Maps aus dem Spiel

Electronic Arts und Dice haben einen weiteren Gameplay-Trailer zu Battlefield 2042 geteilt. Das Video zeigt reichlich neue Spielszenen auf drei unterschiedlichen Karten des Shooters.Wenn Battlefield 2042 am 19. November für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft startet, werden insgesamt sieben Karten direkt spielbar sein. Drei davon stellt der Entwickler Dice nun in einem Trailer genauer vor. Die Karte Renewal führt Spieler in die ägyptische Wüste, wo eine Siedlung zum Kriegsschauplatz wird. Besonderes Merkmal wird eine gewaltige Mauer sein, welche die Region in zwei Bereiche teilt.Auf Breakaway kommt es zu hitzigen Gefechten in der Antarktis. Der Trailer zeigt eine weitläufige Region, die etwa mit Seilrutschen, Wingsuits und Schneemobilen durchquert werden kann. Die Map Discarded befindet sich schließlich an der Küste Indiens: Markenzeichen der Karte sind riesige Schiffswracks, zudem sollen hier Stürme für taktische Herausforderungen sorgen.