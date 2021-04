Google Chrome: Zuletzt geöffnete Tabs werden in Gruppen angezeigt

Seit einiger Zeit verfügt der Chrome-Browser über ein Feature, mit dem Tabs in verschiedene Gruppen eingeteilt werden können. Nachdem eine Gruppe geschlossen wurde, wurden die jeweiligen Seiten allerdings nur einzeln im Verlauf angezeigt. Das haben die Entwickler nun geändert.

Wer eine Tab-Gruppe oder den kompletten Browser versehentlich schließt, steht vor dem Problem, dass die Gruppen-Struktur nicht ohne Weiteres wiederhergestellt werden kann. Die zuletzt geöffneten Tabs werden einzeln im Verlauf, der sich über das Dreipunkte-Menü in der rechten oberen Ecke öffnen lässt, angezeigt. Damit ist es lediglich möglich, einzelne Tabs erneut aufzurufen. Der neueste Canary-Build des Browsers soll Abhilfe dagegen schaffen.Hier werden die kürzlich geschlossenen Tabs im Verlauf gruppiert, sodass die vorherige Grup­pen-Struktur ohne Probleme wiederhergestellt werden kann. Das geht aus einem Screenshot des Reddit-Nutzers "Leopeva64-2" hervor. Natürlich ist es auch weiterhin möglich, einen einzelnen Tab zu schließen. In diesem Fall gibt es keine Zuordnung zu einer Gruppe, sodass der Tab im Verlauf als eigener Eintrag zum Vorschein kommt. Weitere Details zu den Tab-Gruppen lassen sich auf dieser Hilfe-Seite des Suchmaschinenkonzerns Google finden.Derzeit wurde das neue Feature lediglich in die experimentelle Canary-Version des Chrome-Browsers integriert. Der aktuelle Build lässt sich über die offizielle Webseite von Google herunterladen. Bisher ist noch unklar, wann die Funktion auch in einer finalen Chrome-Version zu finden sein wird. Sofern keine Probleme auftreten, dürfte das Feature in den kommenden Wochen in ein Update eingebaut und zum Download bereitgestellt werden.