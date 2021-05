Google Chrome: Neues Teilen-Menü fasst Sharing-Optionen zusammen

Während es auf dem Smartphone relativ einfach ist, Dateien mit anderen Apps oder Geräten zu teilen, ist man am PC auf die Implementation der jeweiligen Anwendung angewiesen. Um das Teilen zu ver­ein­fa­chen, will Google ein neues Sharing-Menü in den Chrome-Browser integrieren.

Feature über eine Flag-Option aktivieren

Schon jetzt verfügt Google Chrome über die Möglichkeit, eine URL zu kopieren oder über einen QR-Code mit anderen Geräten zu teilen. Außerdem kann die geöffnete Webseite direkt an ein Smartphone gesendet oder auf einen Chromecast übertragen werden. Die jeweiligen Optionen sind jedoch an unterschiedlichen Orten zu finden, sodass viele Nutzer überhaupt nicht wissen, dass der Browser über diese Features verfügt.Aus diesem Grund hat Google ein neues Teilen-Menü, das die Sharing-Optionen zu­sam­men­fasst, entwickelt. Die Möglichkeiten zum Teilen von Inhalten werden in einem zentralen Menü, das über ein Plus-Symbol neben der Adressleiste geöffnet werden kann, aufgeführt.Momentan scheint sich das Feature noch in der Entwicklungsphase zu befinden. Das Menü kommt nur zum Vorschein, nachdem eine entsprechende Flag-Option aktiviert wurde. Hierfür muss der Nutzer "chrome://flags" in die Adressleiste des Browsers eingeben und nach dem Eintrag "Desktop Sharing Hub in Omnibox" suchen. Die Option muss dann auf "Enabled" gesetzt werden. Aktuell ersetzt die Plus-Schalt­flä­che die anderen Buttons nicht vollständig. Die alten Icons werden laut Android Police trotzdem noch angezeigt, wenn der Nutzer auf die URL klickt.Bisher ist das neue Teilen-Menü ausschließlich in die experimentelle Canary-Version des Browsers eingebaut worden. Die Builds werden dazu verwendet, neue Funktionen vor der Integration in eine finale Version zu testen. Sollten keine Probleme auftreten, könnten die Sharing-Optionen demnächst auch in einem stabilen Build zusammengefasst werden.