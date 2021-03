Zaunkoenig M2K: Karbon-Maus kostet 300 Euro & hat sogar ein Mausrad

Desto leichter die Maus, desto besser fürs Gaming: Das noch junge deutsche Unternehmen Zaunkoenig macht diese Idee zum Zentrum seiner Aktivitäten. Nach dem ersten Modell M1K, das sogar das Mausrad ausgespart hatte, soll jetzt die M2K ins Rennen gehen.

Keine Maus ist leichter, keine Maus ist teurer

Absolutes Federgewicht

Die echten Enthusiasten unter den Shooter-Spielern gehören zu der absoluten Spitzen­gruppe, wenn es um den Kauf von teurer Zusatzhardware geht. Ein Bereich, in dem für normale Nutzer unglaubliche Summen investiert werden, ist die Peripherie - schließlich liegt hier die entscheidende Schnittstelle, die möglichst reibungslos Eingaben übertragen soll. Mit der MK2 stellt Zaunkoenig jetzt seine zweite ultraleichte Fingertip-Grip-Maus vor, die mit Kohlefaser-Aufbau seine Kunden finden will. Und die müssen bereit sein, dafür 300 Euro zu investieren.Dass man damit auch gut betuchten Shooter-Begeisterten viel abverlangt, ist selbst den Machern klar: "Kohlefaser ist der Grund für den Preis der Zaunkoenig M2K von 299 Euro. Ja: Das ist die teuerste Gaming-Maus aller Zeiten. Aber: Sie ist die einzige Gaming-Maus da draußen, die aus Kohlefaser besteht", so Zaunkoenig auf seiner Webseite. Weitere Faktor für den Preis: Statt einer Produktion in China setzt man hier auf Zusammenbau "Made in Germany".Und zu guter Letzt sind es dann natürlich auch die Leistungsdaten, die das schwerwiegende Preisschild rechtfertigen sollen. Die Zaunkoenig M2K kommt auf ein Gewicht von 24 Gramm. "Der zweitleichteste Wettbewerber wiegt immer noch doppelt so viel wie der M2K", so die Macher. Bei anderen Mäusen Standard, in diesem Fall aber eine Herausforderung, war auch die Integration eines Mausrads - das hatte beim ersten Modell noch gefehlt.Und auch hier will man natürlich Superlative bieten können: "Kein anderes Gaming-Mausrad ist so leicht wie das, das wir für die M2K hergestellt haben: Es wiegt nur 0,9 Gramm." Durch Beschichtung mit Keramik will man außerdem die Haltbarkeit und den Grip verbessert haben - auch dieser Prozess sei "nicht gerade billig". Mit einer USB-Abtastrate von 8000 Hertz, Omron D2F-01F Tastern und PixArt PMW-3360 Sensor rundet man das teuerste Gaming-Maus-Angebot der Welt ab.