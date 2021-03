Ever Given: Google spendiert dem nun befreiten Schiff ein Easter Egg

Gestern ist das im Suezkanal feststeckende Container-Schiff befreit wor­den. Das ist für die internationale Schifffahrt eine gute Nachricht, für Memes und andere Scherze hingegen eine nicht ganz so gute. Zum 'Ab­schied' hat Google der Ever Given einen kleinen Easter Egg spendiert.

Google lässt das Schiff fahren

So dramatisch die Havarie der Ever Given für den Welthandel auch war, so unterhaltsam war der feststeckende Pott für den Rest der (Internet-)Welt. Gemeint sind natürlich die vielen Memes: Wir erinnern uns an den kleinen Bagger, der sein Bestes versucht hat, um das große Schiff freizubuddeln. Oder auch an den Symbolismus, den uns die Totale des blockierenden Schiffes auf unsere aktuelle und auch generelle Existenz gegebenen hat.Dazu gab es natürlich auch jede Menge sonstige Memes auf Twitter und Co., Piloten des Microsoft Flight Simulator konnten das Schiff sogar als Modifikation in das voll auf Realismus setzende Spiel integrieren.Ganz so tiefgründig (Zwinker-Smiley) ist das seit kurzem verfügbare Easter Egg des Suchmaschinenriesen aus dem kalifornischen Mountain View zwar nicht, man kann es aber dennoch als nett bezeichnen. Denn wer auf Google aktuell nach "Ever Given" oder dem englischen "Suez Canal" sucht, der bekommt unter der Top-Navigation eine symbolisiertes Schiff, das von rechts nach links fährt, angezeigt. Auf Deutsch, also mit "Suezkanal", "Suez-Kanal" oder "Suez Kanal" funktioniert das Ganze übrigens nicht.Solche versteckten Anspielungen bzw. Easter Eggs sind auf Google alles andere als ungewöhnlich, der Konzern und seine Entwickler integrieren gerne Mini-Spiele oder sonstige Scherze in die Suche oder auch Dienste. Auch andere Unternehmen setzen Easter Eggs um, zuletzt wurde - mit gehöriger Verspätung - eine bisher unbekannte versteckte Anspielung in Windows 95 gefunden.