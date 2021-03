Google hat neue Android-Probleme: Play Store funktioniert nicht richtig

Google hat vor gut einem Jahr die Benachrichtigung entfernt, mit der Android-Nutzer darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass ein App-Update fertiggestellt wurde. Das hat Nutzern gar nicht gefallen und man musste zurückrudern. Doch die resultierende Einstellung ist aktuell gestört.

Android kämpft derzeit verstärkt mit Problemen

Workaround nur temporär

Erst Anfang dieser Woche hatte Google mit einem schweren Problem zu kämpfen, dabei brachte eine fehlerhafte WebView-Version zahlreiche Apps zum Absturz. Nun gibt es erneut Probleme, auch wenn sie in diesem Fall nicht ganz so dramatisch sind. Denn aktuell berichten Nutzer, dass die Benachrichtigungen über fertigstellte App-Updates nicht ordnungsgemäß funktionieren.Denn wie Android Police berichtet, lässt sich der dazugehörige Regler im Play Store nicht aktivieren. Wer auf Einstellungen/Allgemein/Benachrichtigungen geht und versucht, "Updates abgeschlossen" zu aktivieren, der kommt zwar auf die sich öffnende Unterseite, kann dort aber nicht "Benachrichtigungen anzeigen" einschalten. Wenn man nämlich den Schieberegler antippt, passiert genau eines: nämlich nichts.Betroffen sind davon ausgerechnet Besitzer von Pixel-Smartphones, also den Google-eigenen Geräten. Laut Android Police funktioniert der Benachrichtigungs-Regler auf anderen Modellen zwar, die eigentlichen "Update fertig"-Notifications kommen aber allem Anschein dennoch nicht an.Das kann man zwar über die vollständige Lister aller Benachrichtigungen machen, dort scheint der Regler wie erwartet zu funktionieren. Allerdings merkt sich Android diese Einstellung nicht, womit das Ganze letztlich sinnlos ist. Es ist derzeit nicht bekannt, ob Google davon bereits weiß bzw. an einem Fix arbeitet. Nutzer, die das Feature nutzen, werden aber sicherlich hoffen, dass es nicht zu lange dauert.