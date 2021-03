Besser spät als nie: Easter-Egg in Mail-App von Windows 95 gefunden

Obwohl Windows 95 vor mehr als 25 Jahren veröffentlicht wurde, hat ein Hacker kürzlich ein bisher unbekanntes Easter-Egg in dem alten Red­mon­der Betriebssystem gefunden. In der Mail-App werden die Namen der Entwickler angezeigt, wenn der Nutzer ein bestimmtes Wort eingibt.

Credits lassen sich über ein geheimes Wort aufrufen

Windows 95 über den Browser emulieren

Windows 95-App für Windows 10

Das hat der Twitter-Nutzer Albacore herausgefunden und in einem Tweet beschrieben. Auf Windows 95-Systemen war da­mals die Anwendung "Microsoft Internet Mail and News" vor­in­stal­liert. Um das Easter-Egg her­vor­zu­ruf­en, muss zunächst das About-Fenster, das sich über das Hilfe-Menü aufrufen lässt, geöffnet werden. Anschließend sollte der Nutzer eine der auf­ge­lis­te­ten DLL-Dateien markieren. Nachdem das Wort "Mortimer" eingegeben wurde, kommt ein Fenster, das die Namen sämtlicher Programmierer der App zeigt, zum Vorschein.Natürlich stellt das von Albacore entdeckte Feature nicht das einzige Easter-Egg in Win­dows 95 dar. Bislang hat es allerdings kein anderer Entwickler geschafft, die versteckte Funktion zu finden. Alle bekannten Easter-Eggs werden auf dieser Wikipedia-Seite aufgeführt.Wer die Easter-Eggs selbst finden und das 1995 eingeführte Betriebssystem ausprobieren möch­te, kann Windows 95 mit Hilfe der DOSBox aus­füh­ren. Hierbei handelt es sich um einen Emu­la­tor, der im Browser des Nutzers gestartet werden kann. Ein Datenträger-Abbild, das eine vorinstallierte Version des Betriebssystems enthält, kann über das Internet Archive he­run­ter­ge­la­den werden. Da die Mail-App vorinstalliert ist, sind keine weiteren Downloads nötig.Alternativ zur DOSBox steht Windows 95 auch als App für Windows 10 bereit. Die aktuelle Version 2.3 kann über unser Download-Center heruntergeladen und installiert werden.