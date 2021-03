Gotham Knights: Release des Actionspiels auf 2022 verschoben

Der Trend setzt sich fort: Auch viele Spiele können ihren ursprünglichen Ter­min nicht einhalten und müssen verschoben werden. Warner Bros. ver­legt nun den Release von Gotham Knights auf 2022. Das Action-Spiel mit Multiplayer-Fokus brauche schlicht noch mehr Entwicklungszeit.

Fokus auf Multiplayer

Alle Infos über Hardware, Spiele und Zubehör

Alle News und Infos zur neuen Sony-Konsole

Im Zuge der Corona-Pandemie kann ein weiteres Spiel nicht zum geplanten Termin ver­öf­fent­licht werden. Der Action-Titel Gotham Knights sollte ursprünglich noch in diesem Jahr für PC, PS4 und PS5 sowie für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Wie Entwickler und Pub­lish­er Warner Bros. nun jedoch bekannt gab, muss der Release verschoben werden.Auf der offiziellen Twitter-Seite von Gotham Knights ist zu lesen: "Wir geben dem Spiel mehr Zeit, um die bestmögliche Erfahrung für Spieler abzuliefern. Danke an unsere un­glaub­li­chen Fans für eure großartige Unterstützung von Gotham Knights. Wir freuen uns da­rauf, euch in den kommenden Monaten mehr vom Spiel zu zeigen."Gotham Knights legt vor allem Wert auf ein Mehr­spie­ler-Erlebnis, nachdem die erfolgreiche Batman: Arkham-Reihe zuvor Einzelspieler be­dien­te. Zwar ist es kein Muss, laut Entwickler spielt sich Gotham Knights aber am besten im kooperativen Multiplayer. Der Titel lässt Spieler in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin schlüpfen, welche nach den Toden von Commissioner James Gordon und Bruce Wayne alias Batman wieder für Ordnung in Gotham City sorgen wollen. Wann genau das Spiel nun im Handel erscheint, ist noch unklar, denn einen exakten Termin nannten die Ent­wick­ler nicht.Neben Gotham Knights befindet sich bei Warner Bros. derzeit noch das zumindest ähnliche Suicide Squad: Kill the Justice League in Arbeit, welches ebenfalls mit bis zu vier Spielern ge­spielt werden kann.