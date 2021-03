Google System WebView: Fix für abstürzende Android-Apps ist jetzt da

Gestern Abend bzw. in der letzten Nacht hatten viele Nutzer Probl­eme mit Apps auf ihren Android-Smartphones . Diese ließen sich schlicht­weg nicht öffnen bzw. stürzten umgehend ab. Schuld war Google WebView, der Konzern hat das Problem bestätigt und einen Fix veröffentlicht.

Fehlerhaftes Update schuld

Wer vor dem Schlafengehen oder heute Morgen sein Android-Smartphone in die Hand genommen hat und Apps wie Gmail, Amazon oder IMDb starten wollte, der konnte das unmittelbare Beenden der Anwendungen erleben. Die jeweiligen Apps starteten, stürzten aber nach einem Sekundenbruchteil wieder ab. Soziale Netzwerke wie Twitter oder Reddit füllten sich schnell mit Meldungen zu diesem Verhalten und recht schnell war der Schuldige eingegrenzt: Google System WebView.Bei Android System WebView handelt es sich um eine wichtige Systemkomponente, mit der Entwickler Webseiten innerhalb ihrer Apps anzeigen können. Android WebView ist auf Geräten mit dem Betriebssystem von Google vorinstalliert und wird regelmäßig über den Play Store aktualisiert.Und hier gab es gestern Abend wohl ein fehlerhaftes Update, das löste die Abstürze allem Anschein nach aus. Ein Workaround war recht schnell gefunden (und das kann man sich auch merken, sollte sich das einmal wiederholen): Ein Deinstallieren des jüngsten Updates von Android System WebView hat das Problem temporär behoben, die Apps ließen sich dann wie gewohnt starten (via Engadget ).Google hat den Bug in weiterer Folge bestätigt und Folgendes ausrichten lassen: "Uns ist ein Problem mit WebView bekannt, das zum Absturz einiger Apps auf Android führt. Wir arbeiten derzeit daran, den Bereich vollständig zu validieren, und ein Fix ist in Arbeit."Die korrigierte WebView-Version ist mittlerweile auch veröffentlicht worden (Details findet man hier ) . Wer keine automatischen Updates ausgewählt hat - und das dürften laut den nach wie zahlreichen Meldungen auf Allestörungen viele sein - sollte dringend im Google Play Store vorbeischauen und das dort angebotene Update installieren.