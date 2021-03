Windows Preview startet neue System-Icons - auch für den Papierkorb

Microsoft hat ein neues kumulatives Update für das Windows 10 Insider Programm herausgegeben. Die Aktualisierung steht im Dev-Channel zur Verfügung und bringt Buildnummer 21343. Es gibt ein paar interessante Neuerungen.

Änderungen und Verbesserungen

Wir ändern den Namen des Ordners Windows-Verwaltungstools in Start in Windows Tools. Wir arbeiten daran, alle Verwaltungs- und Systemtools in Windows 10 besser zu organisieren.

[Neuigkeiten und Interessen] Update zum Rollout: Nach unserem letzten Update zu Sprachen und Märkten führen wir diese Woche das Erlebnis auch in China ein! Wir setzen den Rollout von News und Interessen für Windows Insider fort, daher ist es noch nicht für alle im Dev Channel verfügbar.

Wir rollen jetzt das neue IME-Kandidaten-Fensterdesign an alle Windows Insider im Dev Channel aus, die IMEs in vereinfachtem Chinesisch verwenden.

Wir aktualisieren den "Hilfe holen"-Link in der Touch-Tastatur, so dass er jetzt "Mehr erfahren" heißt.

Wir aktualisieren den Datei-Explorer beim Umbenennen von Dateien und unterstützen nun die Verwendung von STRG + Pfeil nach links/rechts, um den Cursor zwischen Wörtern im Dateinamen zu bewegen, sowie STRG + Löschen und STRG + Rücktaste, um Wörter auf einmal zu löschen, wie an anderen Stellen in Windows.

Wir haben einige Aktualisierungen an den netzwerkbezogenen Oberflächen in Windows vorgenommen, damit die angezeigten Symbole die aktualisierten Systemsymbole verwenden, die wir kürzlich im Dev Channel hinzugefügt haben.

Basierend auf Feedback, wenn die Seite "Shared Experiences" ein Problem mit Ihrer Kontoverbindung identifiziert, sendet sie jetzt die Benachrichtigungen direkt in das Action Center, anstatt wiederholte Benachrichtigungs-Toasts, die verworfen werden müssen.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das kumulative Update startet im Dev-Channel des Insider Programms. Die neue Build­nummer 21343 (RS_PRERELEASE) bringt eine Reihe an Verbesserungen und Fehler­behebungen - und ein paar kleine Neuerungen. Dazu gehört, das es mit dieser Version neue System-Symbole im Datei-Explorer gibt. Ab sofort werden dabei die Icons, die im Datei-Explorer verwendet werden, aktualisiert.Durch diese Änderung werden nun allerdings nach dem Upgrade alle benutzerdefinierten Ordner, die an den Schnellzugriff angeheftet sind, verschwinden. Für diesen Bug hat das Windows-Team auf die Schnelle keine Lösung gefunden und bittet Nutzer dementsprechend entweder vor dem Update zu notieren, welche Ordnern man angeheftet hatte, um das anschließend wieder neu hinzuzufügen. Alternativ sollten Nutzer die den Aufwand scheuen dieses Build überspringen.Neu sind vorrangig die Icons für Benutzerordner der obersten Ebene wie Desktop, Dokumente, Downloads und Bilder - und auch das Papierkorb-Symbol wurde erneuert.Die neue Preview steht für alle angemeldete Nutzer im Insider Programm als kumulatives Update bereit. Über weitere Neuerungen informieren Windows-Manager Brandon LeBlanc und Insider-Chefin Amanda Langoswki wie immer im Windows Blog . Dort findet man auch weitere Hinweise zu bestehenden Problemen und zu den Fehlerbehebungen, die jetzt getestet werden. Wir haben die Release-Notes der Verbesserungen per Deepl.com übersetzt:Das nächste Windows 10 Funktions-Update wird schon für den kommenden Monat erwartet. Dann dürfte Microsoft soweit sein, die Version 21H1 als Enablement Package freizugeben.