Peinlich: Wegen Bug bekommen einige E-Autos keinen Umweltbonus

Dass der Patient Digital-Deutschland krankt, ist bekannt. Jetzt zeigen sich einmal mehr heftige Symptome. Der Umweltbonus soll Bürger zum Kauf von E-Autos anregen, für einige Modelle können die Anträge wegen einer IT-Panne aber nicht gestellt werden.

Der Umweltbonus soll innovative Autos fördern, wenn man ihn den kriegt

Weiter geht es nur schriftlich

Der Umweltbonus hatte selbst einige Startschwierigkeiten, wurde dann aber nach mehr­facher Korrektur zuletzt besser angenommen. Jetzt berichtet das Magazin des Zentralver­bands Deut­sches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) KFZ-Betrieb darüber, dass es hinter den Kulissen aktuell in Sachen IT aber alles andere als rund läuft. Eine Panne im Internetportal des zu­stän­di­gen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sorgt dafür, dass be­stimm­te An­trä­ge erst gar nicht gestellt werden können.Und das sorgt dann natürlich für eine ganze Kette an unschönen Folgen: "Eine Vielzahl jun­ger Gebrauchtwagen mit Elektro- oder Plug-In-Hybridmotor können aktuell nicht verkauft wer­den, weil die Kunden keine Anträge im Antragsportal stellen können", so der ZDK in ei­nem Schrei­ben an das BAFA. Probleme scheint es bei der Registrierung der Erstzulassung zu ge­ben, die eine Bedingung für die Förderung ist. "Es handelt sich dabei um solche Fahr­zeu­ge, die kür­zer als zwölf Monate erstzugelassen waren, aber im abgemeldeten Zustand das Alter von zwölf Monaten überschritten haben", so der Zentralverband.Und das war es noch nicht mit dem Ärger für Au­to­käu­fer und Händler: Für Betriebe bringt die­ser Fehler nämlich noch mehr zusätzlichen Auf­wand mit und der kann wiederum nur ganz klassisch auf dem schriftlichen Weg erledigt wer­den. Denn alle Anträge, die wegen des Feh­lers im Internetportal einmal abgelehnt wur­de, können erst nach schriftlichem Wi­der­spruch ans BAFA erneut bearbeitet werden. Bis dahin ist für Käufer ungewiss, wann und ob sie eine Förderung erhalten. Vom BAFA ist aktuell nur zu hören, dass man an einer Lösung arbeitet.