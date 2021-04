Volt die Bohne: Bei Tchibo gibt es Tesla & E-Fiat im Elektro-Auto-Abo

Ein Model 3 oder einen Fiat 500E per Abo nutzen? Tchibo ist sich sicher, dass man neben Bohnen auch mit diesem neuen E-Auto-Angebot das Interesse der Kunden wecken kann. Die Fahrzeuge sind "top ausge­stattet", allerdings gelten einige Einschränkungen bei der Nutzung.

Von Versicherung bis Fahrzeug alles drin im E-Auto-Abo von Tchibo

Lieferung kostet Extra

Tesla

Share-Dienste haben es für viele Autonutzer zur Normalität gemacht, auf den teuren Besitz eines Autos zu verzichten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, die nicht ohne ein eigenes Fahrzeug auskommen können oder wollen. Tchibo platziert sich jetzt mit seinem neuen Elektro-Auto-Abo im Zwischenfeld dieser beiden Kundenanforderungen. Die Ausweitung vom Handels- zum Autohaus vollzieht Tchibo dabei mit dem Branchen-Partner like2drive.Das wohl wichtigste Argument neben den angebotenen Modellen: Vollkasko- und Haftpflicht­versicherung sind hier im Monatspreis ebenso inkludiert, wie eine jahreszeitgerechte Bereifung, Wartung, Zulassungskosten & Co. Im Prinzip sind hier also neben den monatlichen Raten alle Kosten abgedeckt, die beim Besitz des Fahrzeuges anfallen würden. Zum Start können Kunden über die Aktionsseite zum E-Auto-Abo aus zwei Modellen wählen, die mit verschiedenen Laufzeiten und Freikilometern gebucht werden können.Der Fiat 500E ICON wird mit einer Laufzeit von 13 Monaten und 13.000 Freikilometern zum Preis von 289 Euro im Monat angeboten. Dem gegenüber steht das Luxus-Angebot Tesla Model 3 Standard Range Plus. Das bringt bei 12 Monaten Laufzeit 10.000 Freikilometer und bei 24 Monaten Laufzeit 20.000 Freikilometer mit. Der Monatspreis liegt bei 777 Euro. Bei beiden Modellen gelten dieselben Preise für Mehrkilometer: 0,15 €/km bis 2.500 km, ab 2.501 km 0,25 €/km, Minderkilometer werden hier nicht vergütet.Einmal bestellt, kann das Fahrzeug dann nach Abschluss des Abo-Vertrages an einer von sechs Abholstationen in Deutschland entgegengenommen werden, alternativ wird das Auto zum einmaligen Preis von 199 Euro auch direkt vor die Tür geliefert, ähnliches gilt nach Ablauf. Eine automatische Verlängerung der Laufzeit, wie das bei vielen Abos üblich ist, gibt es hier nicht. 4 Monate vor Vertragsablauf soll aber ein Folgefahrzeug gebucht werden können.