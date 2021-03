"Device Usage": Windows 10 bekommt neue Personalisierungsoption

Windows 10 hat schon seit längerem keine bahnbrechenden neuen Features bekommen. Denn sowohl das Herbst-Update 2020 als auch die demnächst erscheinende Version 21H1 sind im Wesentlichen Service-Packs. Doch im Herbst 2021 wird es endlich wieder Neues geben.

Von wem und wie wird der PC genutzt?

Noch steht natürlich nicht final fest, was Version 21H2 bieten wird, es scheint aber klar zu sein, dass sie wieder ein "echtes" Update sein wird. Das bedeutet in erster Linie (zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach), dass es die unter dem Codenamen Sun Valley bekannte optische Auffrischung geben wird. Aber es dürften auch funktionelle Neuerungen kommen und eine davon nennt sich Device Usage.Diese Personalisierungsfunktion hat der Microsoft-Insider Albacore in Windows 10 Insider Build 21337 entdeckt (via MSPowerUser ). Per Device Usage kann der jeweilige Anwender vorgeben bzw. spezifizieren, wie er seinen Windows 10-Rechner in der Regel nutzt. Hierzu stehen die Kategorien Gaming, Familie, Kreativität, Schule, Unterhaltung und Business zur Auswahl.Diese sechs Nutzungsszenarien dürften auch weitgehend selbsterklärend sein, dennoch bietet Microsoft auch noch eine kurze Erläuterung an. Bei Familie geht es vor allem um Si­cher­heits­funk­tio­nen, bei Kreativität steht die Umsetzung von Ideen im Fokus, diese reichen von Romanen und Präsentationen bis hin zu Fotos und Video.Auf Basis diese Einstellungen - eine Mehrfach-Auswahl dürfte möglich sein - erhalten die Nutzer dann personalisierte Tipps. Wie genau diese aussehen und wie oft sie kommen, ist bisher nicht bekannt. Wer solche Hilfe nicht braucht oder will, der kann das auch über einen Hauptschalter komplett ausschalten.