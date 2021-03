Microsoft startet virtuelle Windows 10-Desktops mit eigenen Wallpapern

Das Windows-Insider-Team hat eine neue Vorschau-Version für Windows 10 im Dev-Channel veröffentlicht. Neu hinzugekommen ist nun eine praktische Funktion, um virtuelle Desktops ganz individuell zu gestalten, aber auch viele andere Neuerungen.



So funktioniert es

Noch mehr Neues

Das neue Build zum Ausprobieren für alle angemeldeten Windows Insider trägt die Nummer 21337 (RS_PRERELEASE) und wurde im Dev-Channel veröffentlicht. Details dazu findet man wie immer im Windows-Blog . Eine der größten Neuerungen ist dabei auf Basis von Nutzer-Feedback entstanden. Insider wünschten sich weitere Anpassungsmöglichkeiten für die virtuellen Desktops.Individuell benennen kann man die Desktops schon länger, nun kommen folgende Option hinzu: Hintergründe für virtuelle Desktops neu anordnen und anpassen. Ändern des Hintergrunds des virtuellen Desktops: Unter Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund mit der linken Maustaste auf einen Hintergrund klicken, um ihn auszuwählen. Wenn man dabei auf dieser Einstellungsseite mit der rechten Maustaste auf einen Hintergrund klickt, gibt es eine neue Option, um den Hintergrund für einen bestimmten virtuellen Desktop zu ändern und so auch für mehrere ganz individuell.Um virtuelle Desktops neu anzuordnen: Die virtuellen Desktops können per Drag & Drop an eine andere Position in der Liste der Task-Ansicht gezogen werden. Alternativ kann man per Klick mit der rechten Maustaste auf eine der Miniaturansichten im Kontextmenü "Nach links verschieben" oder "Nach rechts verschieben" auswählen.Microsoft wünscht sich für die neuen Optionen nun Feedback, ob alles so funktioniert wie gewünscht oder wo man noch Änderungen vornehmen sollte. Zu den weiteren Neuerungen gehört eine automatische HDR-Vorschau für den PC. Die Funktion startet für HDR-fähige Gaming-PCs und muss einmalig aktiviert werden. Dazu gibt es weitere Informationen von Microsoft im DirectX Blog. Zudem gibt es ein Update für die Ansicht im Datei-Explorer und neue Einstell-Optionen für Untertitel-Eingaben für verbesserte Barrierefreiheit.Neben den Neuerungen wurden einige Fehler adressiert, unter anderem für einen Bug, der zu Abstürzen in vielen x64-Apps auf ARM64 führten, insbesondere in Verbindung mit Video- oder DRM-Inhalten. Beispiele für betroffenen Anwendungen: Microsoft Translator, BlueJeans, Alexa, Astroneer und Epic Games Launcher.