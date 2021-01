Game Pass: Microsoft verspricht - fehlende Final Fantasy-Spiele kommen

Der Xbox Game Pass bietet schon jetzt mehr Games als man spielen kann, Microsoft hat eine beeindruckende Anzahl an Titeln parat. Auch Rollenspiele gibt es viele und da darf auch die Final Fantasy-Reihe nicht fehlen. Doch es gibt hier Lücken, diese will Microsoft aber schließen.

Bisher sind folgende fünf Final Fantasy-Spiele im Xbox Game Pass enthalten:

Final Fantasy 7

Final Fantasy 8 Remastered

Final Fantasy 9

Final Fantasy 15

Final Fantasy 15 Multiplayer: Comrades

Damit fehlen noch folgende Titel:

Final Fantasy 10: HD Remastered

Final Fantasy 10-2: HD Remastered

Final Fantasy 12: The Zodiac Age

Final Fantasy 13

Final Fantasy 13-2

Lightning Returns: Final Fantasy 13

Der Redmonder Konzern hat auf seiner Quasi-Hausmesse X019 im Herbst 2019 angekündigt, dass die gesamte Final Fantasy-Serie (der 3D-Ära) in den Xbox Game Pass kommt, damals nannte man zehn bzw. elf Titel. Dieses Versprechen konnte man zum Teil bereits erfüllen, aber eben noch nicht zur Gänze. Denn bisher wurde nur die Hälfte der damals angekündigten Games im Xbox Game Pass freigeschaltet und ungeduldige Fans wundern sich bereits, wo der Rest bleibt.Nun hat Microsoft aber gegenüber TrueAchievements ausrichten lassen, dass die noch fehlenden Spiele nachgereicht werden: "Wie wir auf der X019 angekündigt haben, freuen wir uns, das Final Fantasy-Franchise per Xbox Game Pass den Spielern zugänglich zu machen. Wir haben dies das ganze Jahr 2020 über gemacht und werden dies auch 2021 und darüber hinaus tun. Wir freuen uns darauf, in Zukunft konkrete Starttermine für weitere Final Fantasy-Titel bekannt zu geben."