The Elder Scrolls IV: Oblivion gilt als herausragende Werk im RPG-Genre, 17 Jahre nach dem Start gibt es Hoffnung auf eine Neuauflage. Im Netz tauchen Berichte auf, laut denen das Remake des Kult-Spieles bereits in Arbeit ist - oder doch nur ein Remaster.

Bethesda

Elder Scrolls IV: Oblivion: Neue Hoffnung auf ein Remake oder Remaster?

2006 hatte Oblivion als offenes, komplexes und detailliertes Rollenspiel neue Maßstäbe gesetzt - auch, wenn das Kampfsystem des Spiels oft kritisiert wurde. Seit dem haben andere Spiele auf dem Prinzip aufgebaut, der Wunsch in der Community nach einem Remake war aber vor allem in den letzten Jahren immer wieder laut geworden. Jetzt gibt es Hoffnung, dass Elder Scrolls 4 tatsächlich aufgefrischt werden könnte.In jüngster Vergangenheit hatte sich im Subreddit GamingLeaksAndRumors ein angeblicher ehemaliger Mitarbeiter des Entwicklers Virtuos Games zu Wort gemeldet. Die Moderatoren wollen die Identität des Posters verifiziert haben, der entsprechende Beitrag wurde aus bisher unbekannten Gründen aber mittlerweile wieder entfernt, auch der Account des Verfassers ist gelöscht.Wie in diesem zu lesen war, soll Virtuos Games aktuell an fünf Projekten arbeiten. Das größte Vorhaben, Projekt "Altar" beschreibt der Leaker als "Remaster/Remake von Oblivion". Wie die anonyme Quelle laut Xfire weiter erläutert, sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sicher, ob es sich um ein komplettes Remake oder ein aufwendiges Remaster handelt.Auch zur für die Entwicklung verwendeten Technik will der Leaker Auskunft geben können. Demnach setzt das Entwicklerteam aktuell auf ein Pairing-System, bei dem "sowohl ein Unreal-Engine-5-Projekt als auch das alte Oblivion-Projekt" zum Einsatz kommt. Demnach werden Objekte in UE5 gerendert, für Gameplay und Physik greift man auf den alten Code zurück.Weitere Details: Virtuos soll die Entwicklung in seinem europäischen Studio in Paris angesiedelt haben, außerdem sei Black Shamrock Studios, ebenfalls Teil von Virtuos, an der Entwicklung beteiligt. Wie immer bei Gerüchten gilt es diese mit Vorsicht zu genießen. Nach dem Release von Starfield und vor dem Release von Elder Scrolls 6 könnte ein solches Projekt aber durchaus passen.