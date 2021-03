Windows-Team bestätigt BSOD-Drucker-Bug und kündigt Fix an

Microsoft hat die Probleme mit den jüngsten Windows 10-Updates vom Patch-Day März bestätigt. Demnach gibt es einen Fehler, der beim Drucken einen Blue Screen of Death auslöst. Betroffen sind alle Windows 10-Versionen ab Version 1803 und neuer.

Patch deinstallieren und/oder abwarten

Wie bereits berichtet , hatten einige Nutzer, die schon die Sicherheits-Updates vom Patch-Day installiert hatten, plötzlich ein Problem beim Drucken mit einem Netzwerkdrucker bemerkt. Der Rechner reagiert dann zunächst nicht mehr und stürzt dann mit der Anzeige des berüchtigten Blue Screen of Death (BSOD) ab. Das passiert bei allen derzeit noch unterstützten Windows 10-Versionen, also auch den neuen Windows 10 Versionen 20H2 und 2004, sowie Version 1909 und 1803/1809. In einem Update seiner Support-Dokumente hat Microsoft nun bestätigt, dass man die Systemabstürze untersucht, die von den Updates vom März 2021 verursacht werden.Bei den bekannten Problemen hat das Windows-Team nun folgendes hinzugefügt:Ein Update zur Fehlerbehebung wird also kommen, nur wann ist die Frage. Bis dahin gibt es nur ein mögliches Workaround, das das Problem auch tatsächlich behebt: Man deinstalliert das Update. Ob das jedoch unbedingt ratsam ist, da es sich bei dem auslösenden Update um einen Sicherheit-Patch handelt, ist fraglich. Wer das Update bisher noch nicht installiert hat, kann eine Update-Pause einlegen und warten, bis es weitere Informationen beziehungsweise das Bugfix-Update von Microsoft gibt.Andere Tipps, die unter anderem bei Reddit und anderen einschlägigen Foren aufgetaucht sind, führen dagegen wie es den Anschein hat nicht 100-prozentig zum Ziel.