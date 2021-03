Google feiert 10 Jahre Chrome OS: Großes Update mit vielen neuen Features

Was Anfangs belächelt wurde, hat sich mittlerweile zu einem ernstzuneh­menden Windows-Konkurrenten entwickelt: Google feiert das zehnjährige Jubiläum von Chrome OS deshalb mit einem großen Update, das viele interessante Neuerungen mit sich bringt.

Viel neu zum Zehnjährigen

Google

Google Chrome OS, das auf sogenannten Chromebooks und Chromeboxes mittlerweile sogar mehr Marktanteil hat als Apples macOS, wird in diesen Tagen 10 Jahre alt. Das Browser-zentrische Betriebssystem findet vor allem im Bildungsmarkt großen Anklang und konnte den Notebook-Herstellern gerade in Zeiten der Coronavirus-Panedemie zu deutlich gestiegenen Verkaufszahlen verhelfen.Weil immer mehr Menschen "remote" arbeiten oder lernen, verlagert sich die Nutzung von PCs immer stärker auf den Browser, so dass es weniger wichtig ist, wie leistungsfähig ein Rechner ist. Google bedient und verstärkt diesen Trend mit Chrome OS seit mittlerweile einem Jahrzehnt, auch weil das Betriebssystem auf einfachen und damit sehr günstigen Notebooks bestens genutzt werden kann und einen einfachen Einstieg ermöglicht.Mit dem neuen Google Chrome OS-Release 89 kommt anlässlich des Jubiläums ein größeres Update, das viele Neuerungen mit sich bringt, die das Betriebssystem noch vielseitiger und flexibler machen. Einige der Verbesserungen würden sicherlich auch Windows-Nutzer bei ihrer bevorzugten Plattform begrüßen.Unter anderem hält ein neuer "Phone Hub" Einzug, der das Android-Smartphone eines Nutzers mit dem Chromebook verbindet. Mit dem Phone Hub führt Google eine Art Steuerungszentrum für das jeweilige Smartphone in die Oberfläche von Chrome OS ein, über das man den Hotspot des Geräts ein- und ausschalten kann, die Benachrichtigungen ein- und ausschalten und das Gerät orten kann.Zusätzlich ist der Zugriff auf einige zuletzt genutzte Chrome-Tabs möglich und der Nutzer erhält Auskunft über den Akkuladestand. Wi-Fi Sync wird zudem auf mehr Geräten unterstützt, so dass man das jeweilige Chromebook künftig einfach automatisch mit bestimmten vertrauenswürdigen WLANs verbinden kann, die man bereits auf einem Smartphone genutzt hat.Google kündigte außerdem an, dass Nearby Share auf Chrome OS Einzug halten soll, um den schnellen und einfachen Austausch von Dateien zwischen Chromebooks und Android-Smartphones zu ermöglichen. Darüber hinaus wird das Anfertigen von Bildschirmaufnahmen jetzt über die Schnelleinstellungen zugänglich gemacht, wobei das Resultat in einem in englischer Sprache als "Tote" bezeichneten Bereich landet, der den Zugriff auf kürzlich erfolgte Downloads und angepinnte Dateien ermöglicht.Google integriert zudem die Möglichkeit zur Mediensteuerung ebenfalls in die Schnelleinstellungen, wobei sich der Media-Player auch am "Shelf" anpinnen lässt, um dort einen direkteren Zugriff zu bekommen. Mit einer weiteren neuen Funktion namens "Quick Answers" will Google zudem die Möglichkeit bieten, im Browser per Rechtsklick schnell eine Definition, Übersetzung oder Umrechnung eines Worts oder eines Wertes zu erhalten.Google will außerdem in verschiedenen Details Verbesserungen liefern, darunter überarbeitete Symbole für die wichtigsten mitgelieferten Apps, ein leichterer Umgang mit Dateien zur Weitergabe, ein leichterer Wechsel zwischen verschiedenen Desktops und eine verbesserte Funktion zum Vorlesen von Bildschirminhalten. Insgesamt gibt also diverse teilweise weitgehende Neuerungen, die einem Release zum 10-jährigen Jubiläum gerecht werden.