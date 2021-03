Google stellt Nest Hub 2 mit cleveren Funktionen und alter Hardware vor

Google Home Hub, das später zu Nest Hub umgetauft wurde, ist im We­sent­lichen eine Kontrolleinheit mit Bildschirm für das Smart Home . Nun hat der kalifornische Konzern einen Nachfolger vorgestellt, das Nest Hub der zweiten Generation kann auch bereits vorbestellt werden.

Google hat heute (nach zahlreichen Leaks) die zweite Ausgabe des Nest Hub vorgestellt. In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen, dass das Gerät ab 30. März 2021 online erhältlich sein wird. Die Vorbestellungen starten sofort, das neue Nest Hub ist im Google Store sowie bei Tink zu bekommen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 99,99 Euro.Von außen hat sich praktisch nichts getan, das Gerät ist vom Design her nahezu un­ver­än­dert. Der Hersteller hebt entsprechend Funktionalitäten hervor, die eher etwas mit Software zu tun haben oder auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar sind. So heißt es, dass das neue Nest Hub ein zusätzliches drittes Mikrofon zur besseren freihändigen Nutzung mit­bringt, so­wie im Vergleich zur ersten Generation 50 Prozent mehr Bass bietet.Dazu kommt eine neue Gestensteuerung, die nach wie vor ohne Kamera auskommt (Google verzichtet aus Gründen der Privatsphäre darauf) und mit Motion Sense arbeitet. Diese Tech­no­lo­gie kann lediglich Bewegungen erkennen, nicht aber Körper oder Gesichter. Dennoch las­sen sich da­mit Musik oder Videos steuern, ohne das Display zu berühren.Motion Sense ermöglicht es gemeinsam mit dem integrierten Soli Radar-Chip, den Schlaf zu ana­ly­sie­ren und bei Bedarf Tipps zur Ver­bes­se­rung der Ru­he­zeiten zu geben. Dafür muss sich Nest Hub in der Nähe des Schlaf­plat­zes be­fin­den, eine Kamera oder ein am Kör­per ge­tra­ge­ner Sen­sor ist nicht erforderlich.Technisch hat sich nicht viel bis nichts getan: Das Nest Hub der zweiten Generation hat er­neut ein mit 1024 x 600 Pixeln aufgelöstes 7-Zoll-Display, das von einem ARM-Prozessor mit vier Kernen betrieben wird.