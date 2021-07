Chrome OS: Kleiner Tippfehler im Code - Login nach Update unmöglich

Google hat es zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit geschafft, ein Update für sein Chrome OS gründlich in den Sand zu setzen. Aufgrund eines Tippfehlers im Code konnten sich die Nutzer nach der Installation der jüngsten Aktualisierung nicht mehr einloggen.

Falscher Operator

if (key_data_.has_value() && !key_data_->label().empty()) {

Betroffen war den Angaben zufolge die Version Chrome OS 91.0.4472.165, die in dieser Woche bereitgestellt wurde. Das Unternemen hat umgehend reagiert und liefert bereits eine korrigierte Fassung unter der Versionsnummer 91.0.4472.167 aus. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, ein Update des eigenen Chromebooks anzustoßen, wenn man sich nicht bei dem System anmelden kann.Wer es ohnehin nicht besonders eilig hat, kann einfach warten, bis das das automatische Update durch das Betriebssystem selbst durchgeführt wird. Wenn es schneller gehen soll, kann man die Powerwash-Funktion verwenden, bei der quasi ein System-Reset durchgeführt wird. Hierzu drückt man bei abgemeldetem Nutzer "Strg + Alt + Umschalttaste + R", wählt "Neu starten" und anschließend die Option "Powerwash" aus. Kurz darauf sollte man sich dann wieder normal bei dem inzwischen aktualisierten System anmelden können.Die Ursache des Problems war laut einem Bericht von Ars Technica denkbar trivial: Ein kleiner Tippfehler im Code, der von den Prüf-Routinen des Compilers und anderen Tests nicht erkannt wurde, führte zu einem falschen Verhalten. Es geht dabei um eine Code-Zeile, die folgendermaßen lautet:Statt "&&", dem AND"-Operator in C++ enthielt die Codezeile nur ein einfaches "&", hierbei handelt es sich um einen bitweisen Operator, mit dem sich Strings nicht auf gleiche Inhalte vergleichen lassen. Rein formal ist solch eine Operation möglich, weshalb die Syntax-Prüfung hier nichts zu beanstanden hatte. Allerdings führt dies natürlich zum falschen Ergebnis, da das eingegebene Passwort des Nutzers nie als korrekt bestätigt werden konnte.