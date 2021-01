Apple iPad Mini (2021): Erste Bilder deuten drastisches Redesign an

Zwei Jahre nach der fünften Generation des iPad Mini könnte im März die Vorstellung eines neuen, kompakten Apple-Tablets anstehen. Erste Ren­der­bilder sollen jetzt das Design des möglichen 9-Zöllers zeigen, welches in der Gerüchteküche derzeit für hitzige Diskussionen sorgt.

Setzt Apple in diesem Jahr auf ein Punch-Hole-Design?

Coverpigtou / David Kowalski

Nachdem der Tech-Leaker David Kowalski bereits das mögliche Design des iPad Pro 2021 enthüllt hat, zeigt man auf der Webseite des italienischen Zubehör-Händlers Pigtou einen ersten Ausblick auf das iPad Mini 6. Die auf Basis von CAD-Dokumenten erstellten Bilder deuten auf ein 9-Zoll-Tablet, das sich stark von seinen Vorgänger unterscheidet und einen Weg einschlagen könnte, den selbst Experten von Apple bisher nicht gewohnt sind.Während das so genannte All-Screen-Design mit einem gleichmäßig schmalen Bild­schirm­rah­men vom iPad Pro und iPad Air übernommen wurde, soll sich der US-amerikanische Her­stel­ler in diesem Jahr angeblich für zwei markante Punch-Holes entscheiden. Aussparungen im Display wären in diesem Fall sowohl für die Frontkamera, als auch für den Home Button eingeplant. Für Letzteren wäre prinzipiell sogar eine "Under Display"-Lösung denkbar, sollte sich Apple zum Beispiel für den Einsatz von OLED- oder Mini-LED-Technik entscheiden.Analysten gingen bis dato von einem 8,4 Zoll großen Bildschirm aus, der das aktuelle 7,9-Zoll-Display ersetzen soll. Kowalskis Ren­der­bil­der des iPad Mini 2021 zeigen das Tablet hingegen mit einem voraussichtlich 9,15 Zoll großen Touchscreen, was zu Diskussionen in Bezug auf die "Mini"-Bezeichnung führt. Ebenso werfen das weiterhin abgerundete Design und der scheinbar erneut zum Einsatz kommende Lightning-Anschluss Fragen auf. Eine Optik mit flachen Seitenrändern, einem Touch-ID-Netz­schalter und USB-C-Port wären hinsichtlich der neuen Designsprache plausibler gewesen.Aufgrund dieser Ungereimtheiten und dem Fakt, dass Gerüchte und Leaks von Apple im Vorfeld nicht kommentiert werden, sollten vorab aufgetauchte Renderbilder stets mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.