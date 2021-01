Gerücht: Start eines leicht größeren iPad mini soll im März anstehen

Apple soll nun doch wieder an einem Nachfolger des iPad mini arbeiten. Zuletzt gab es 2019 mit der fünften Generation ein Update für das kleine Apple-Tablet. Gerüchten zufolge kommt Generation sechs nun schon im März in den Handel.

Größer, doch wenige Änderungen

Die japanische Website Mac Otakara berichtet , dass das iPad mini der 6. Generation im März 2021 auf den Markt kommen wird und beruft sich dabei auf Quellen in Apples Lieferkette in China. Weitere neue Quellen gibt es für das Gerücht nicht, und Mac Otakara hat eine verhältnismäßig durchwachsende Quote, was die Richtigkeit der von ihnen weitergegebenen "Insider"-Informationen betrifft.Dass Apple eine Neuauflage des iPad Minis plant, ist aber nicht abwegig. Vor allem zielt das kleinere iPad noch einmal eine andere Zielgruppe an und wäre damit wider eine gute Ergänzung für Apples Portfolio. Bei Mac Otakara heißt es nun, dass die nächste Generation des iPad mini ein etwas größeres Display und ein vom iPad Air 2019 inspiriertes Design haben soll.Beim Display werden dabei 8,4 Zoll anstelle des 7,9-Zoll-Bildschirms der bisherigen Modelle genannt. Es wird zudem erwartet, dass die sechste Generation des iPad mini eine Touch ID und einen Lightning-Anschluss beibehält. Die Design-Anleihen vom iPad Air 3 aus dem Jahr 2019 deuten vorrangig auf einen sehr viel schmaleren Rahmen als bisher hin. Ansonsten gibt es äußerlich aber wenige Änderungen beim Design im Vergleich zu den vorangegangenen Versionen.Die Gerüchte über ein größeres iPad mini sind dabei nicht ganz neu. Schon im vergangenen Jahr gab es einen ähnlichen Bericht über ein 8,4-Zoll-iPad. Damals hatte der stets gut informierte und vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert, dass ein Update für das iPad mini geplant sei. Auch damals schrieb Kuo bereits, dass er davon ausgeht, dass der Marktstart erst für Frühjahr 2021 anberaumt wird.