Apple MacBook Air: Experten rechnen mit neuen Display-Größen

Das MacBook Air soll noch in diesem Jahr ein neues Design und ein Hardware-Upgrade auf den lang erwarteten Apple M2-Chip erhalten. Spätestens 2023 werden zudem neue Größen für das Retina-Display erwartet, welches derzeit einzig und allein im 13-Zoll-Format verbaut wird.

Wird das Apple MacBook Air endlich größer?

Howard Bouchevereau

Nachdem das MacBook Air zwischenzeitlich mit einem kompakten 11-Zoll-Display verkauft wurde, beschränkt sich der US-amerikanische Hersteller seit mehr als drei Jahren auf die bei vielen Mac-Nutzern beliebte 13-Zoll-Diagonale. Wie der oft gut informierte Display Supply Chain Consultants-CEO (DSCC) Ross Young berichtet, könnte sich das spätestens im nächsten Jahr ändern. Seinen Quellen zufolge arbeitet Apple an neuen Displaygrößen für iPads und das MacBook Air. Offen bleibt, in welche Richtung es gehen wird.Während für kompaktere Laptops keine Alternativen im Apple-Portfolio bereitstehen, müssen Kunden für das oft produktivere 15- bzw. 16-Zoll-Format zu den deutlich teureren MacBook Pro-Modellen greifen. Derzeit ist die Einstiegskonfiguration des MacBook Air im Apple Store für 1129 Euro erhältlich, das MacBook Pro (2021) hingegen startet bei 2249 Euro (14 Zoll) respektive 2749 Euro (16 Zoll).Dabei ist nicht nur der Preis ausschlaggebend, sondern auch die für MacBook Air-Nutzer möglicherweise zu überdimensionierte Leistung der Pro-Modelle. Für Einsteiger wäre es seitens Apple somit sinnvoll, über ein größeres Display für das MacBook Air nachzudenken, dessen erste Aktualisierung für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet wird. Insider rechnen mit einem Upgrade auf den neuen Apple M2-Chip und ein neues Design. Ein Mini-LED-Display soll das MacBook Air nach aktuellem Stand der Gerüchte und Leaks allerdings nicht erhalten. Neue Display-Formate dürften 2023 folgen.Da sich die Produktion des M2-Chips bis in den Herbst ziehen könnte, tippen Experten auf eine Vorstellung Richtung Oktober oder November. Dass Apple ein neues MacBook Air während der Worldwide Developers Conference ( WWDC 2022 ) im Juni präsentieren wird gilt bisher als unwahrscheinlich.