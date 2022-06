MacBook Air 2024: Apple soll OLED-Display mit 120 Hz verbauen

Apple scheint Analysten zufolge an seinen OLED-Plänen festzuhalten und auch das MacBook Air in naher Zukunft mit der beliebten Display-Technologie ausstatten zu wollen. Bisher bietet das Unternehmen lediglich Mini-LED-Varianten innerhalb der MacBook Pro-Familie an.

Neues 13-Zoll-Display würde nicht nur für MacBooks in Frage kommen

Apple

Mit dem kürzlich vorgestellten MacBook Air 2022 nähert sich Apple leistungstechnisch sowie preislich immer weiter seinen Pro-Modellen. Den nächsten Schritt könnte der Hersteller abseits von Prozessor-Upgrades hinsichtlich der Bildschirmtechnik nehmen. Wie der oft gut informierte Analyst Ross Young (via Apple Insider ) berichtet, plant Apple den Einsatz von 13,3 Zoll großen OLED-Displays in Notebooks. Das MacBook Air könnte Young zufolge im Jahr 2024 als erstes von der oft diskutierten Technologie profitieren, die langfristig das aktuelle Mini-LED-Lineup verdrängen dürfte.Obwohl das MacBook Air der geeignetste Kandidat sein soll, stellt der Analyst die Prognose, dass Apple in den nächsten zwei Jahren mit weiteren Mac-OLED-Produktfamilien starten könnte. Theoretisch wäre zudem ein größeres iPad Pro denkbar, dessen 11- und 12,9-Zoll-Varianten in Zukunft ebenfalls mit organischen Leuchtdioden ausgestattet werden könnten. Aufgrund der großen Zeitspanne bis zum möglichen Release sollte die MacBook Air-Voraussage aber mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.Abschließend spricht Young über weitere technische Details der neuen Panels. So soll erstmals eine Tandem Stack-Technik zum Einsatz kommen, die den Energieverbrauch um 30 Prozent senken, die Display-Helligkeit steigern und die Lebensdauer des Panels verlängern könnte. Ebenso ist die Rede von einem Einsatz der LTPO-Technologie mit variablen Bildwiederholraten zwischen 1 Hz bis 120 Hz (ProMotion). Theoretisch könnten somit Always-On-Funktionen als Alternative zum Bildschirmschoner auch in MacBooks einziehen.