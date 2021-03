Samsung: Erste Micro-LED-TVs ab März in Deutschland erhältlich

Samsung wird in diesem Jahr drei Fernseher mit der neuen Micro-LED-Technologie auf den Markt bringen. Das "Unbox & Discover"-Event nutzt der südkoreanische Hersteller, um weitere Details zu den 4K-Smart-TVs bekanntzugeben. Die Frage nach den (teuren) Preisen bleibt offen.

Nur wenige Informationen drei Wochen vor Marktstart

Samsung

Auf lange Sicht sollen Fernseher mit Micro-LED-Beleuchtung die aktuellen OLED-Platz­hir­schen im Premium-Bereich verdrängen und vor allem in Sachen Helligkeit sowie Anti-Burn-In über­zeu­gen. Ein vergleichsweise bezahlbarer Zwischenschritt wird mit Mini-LEDs genommen, die nicht nur Samsung (Neo QLED) , sondern auch Konkurrenten wie LG (QNED) und Philips in ihren neuen TV-Modellen 2021 verbauen. Als einer der wenigen Hersteller springt Sam­sung al­ler­dings bereits in diesem Jahr auf den Micro-LED-Zug auf, der drei 4K-Fernseher geladen hat.Bezüglich der technischen Daten halten sich die Südkoreaner bisher mit Details zurück. Allerdings bestätigte man jetzt die Verfügbarkeit von 110- und 99-Zoll-Modellen für Ende März. Zudem soll im Herbst eine 88-Zoll-Variante erscheinen. "" ist ein kleineres Modell geplant, dessen Diagonale möglicherweise 75 Zoll betragen könnte. Aufgrund der anfangs immensen Größe der Micro-LED-Fernseher bietet Samsung eine Quad-View-Funktion (4Vue) an, mit der Nutzer den Smart-TV nach Split-Screen-Manier in vier Bildschirme unterteilen können.Bereits zur CES 2021 im Januar gab Samsung bekannt, dass seine Micro-LED-TVs mit bis zu 24 Millionen einzeln angesteuerten, selbstleuchtenden LEDs ausgestattet wer­den. Dabei werden hohe Helligkeitswerte, naturgetreue Farben, geringe Schwarzwerte und ein hohes Kon­trast­verhältnis versprochen, die auf OLED-Niveau und darüber hinaus liegen sollen. Offizielle Preise nennt das Unternehmen bisher nicht, obwohl der Marktstart nur noch wenige Wochen entfernt ist. In Südkorea wurde der 110 Zoll große Micro-LED-Fernseher bereits im Dezember für umgerechnet 89.000 Euro vorgestellt.