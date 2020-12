Samsung stellt riesigen 110-Zoll-Fernseher mit MicroLED-Technik vor

Der koreanische Elektronikgigant Samsung hat einen neuen Fernseher vorgestellt, der erstmals den Einsatz von MicroLED-Technologie in einem sehr großen Format bietet. Das Gerät hat mit 110 Zoll eine extrem große Diagonale und soll ab Anfang 2021 ausgeliefert werden.

Samsung arbeitet seit einiger Zeit intensiv an der Weiterentwicklung seiner MicroLED-Displays, bei denen anorganische Materialien für eine extrem lange Lebensdauer der selbstleuchtenden Pixel sorgen. Anders als bei OLED-Panels muss man sich daher keine Sorgen bezüglich einer langfristigen Nutzung oder dem sogenannten "Burn-In" machen.Der Vorteil der MicroLED-Technik besteht darin, dass die Pixel die Farben selbst abstrahlen und auf die bei Fernsehern auf LCD-Basis sonst üblichen Farbfilter und Hintergrundbeleuchtung verzichtet werden kann. Stattdessen leuchten sämtliche gut acht Millionen Pixel des neuen Riesen-Fernsehers von Samsung selbst, obwohl sie nur wenige Mikrometer groß sind.Der neue Bildschirm bietet mit seinen 110 Zoll Diagonale (279,4 Zentimeter) eine Größe, die bisher noch nicht mit MicroLED-Fernsehern erreicht wurde. Zuletzt bot Samsung zwar mit "The Wall" bereits Fernseher auf MicroLED-Technologie an, die Größe war jedoch begrenzt, so dass höhere Diagonalen nur durch die Kombination mehrerer Panels erreicht werden konnten.Das neue Modell soll trotz der enormen Größe - schließlich bedeckt das Panel eine Fläche von rund 3,3 Quadratmetern - eine 100-prozentige Farbgenauigkeit bieten und mit extrem schmalen Rändern auskommen. Samsung gibt an, dass unter anderem auch ein MicroAI-Prozessor an Bord ist und der Fernseher HDR-Unterstützung mit bringt. Hinzu kommt ein optimiertes Audiosystem, das je nach Bedarf unterschiedliche Varianten der räumlchen Klangwiedergabe ermöglicht.Damit man die fast 2,8 Meter Display-Diagonale flexibler nutzen kann, lassen sich bis zu vier Geräte per HDMI anschließen, um ihre Bildwiedergabe parallel zu ermöglichen. So soll der Käufer des Riesenbildschirms von Samsung in der Lage sein, gleichzeitig eine Spielkonsole, einen PC und zwei TV-Quellen anzeigen zu lassen. Samsungs neuer MicroLED-Gigant kann in Südkorea ab sofort vorbestellt werden. Anfang 2021 soll das Gerät dann an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Allerdings liegt der Preis dann auch bei umgrechnet fast 89.000 Euro.