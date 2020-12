Samsung stellt HDR10+ Adaptive für neue QLED-Fernseher 2021 vor

Mit der Vorstellung neuer QLED-Fernseher im nächsten Jahr, wird Sam­sung seine Premium-Modelle mit der HDR10+ Adaptive-Technologie aus­statten. Bei der Wiedergabe von Filmen mit hohem Dynamikumfang spielt zukünftig auch das Umgebungslicht im Raum eine Rolle.

Im Vorfeld der virtuellen Consumer Electronics Show (CES 2021) stellt der südkoreanische Hersteller am 6. Januar sein neues Smart-TV-Lineup vor. Ein Vorteil der kommenden QLED-Fernseher soll die neue HDR10+ Adaptive-Funktion sein, auf deren Vorteile Samsung vorab in einer Pressemeldung eingeht. Dabei sollen die Umgebungslichtsensoren der neuen QLED-Modelle zur Berechnung des Bildes herangezogen werden, um die Darstellung von High-Dynamic-Range-Inhalten vor allem in heller ausgeleuchteten Räumen zu verbessern.Laut Samsung wurden HDR-Inhalte bislang auf Räumlichkeiten mit dunkler Umgebung op­ti­miert, was dem TV-Alltag seiner Kunden jedoch nur selten entspricht. Mit HDR10+ Adap­tive soll nun ein Bild entstehen, welches unabhängig der Raumausleuchtung den hohen Dy­na­mik­um­fang in Filmen und Serien deutlich besser darstellen soll. Trotz der adaptiven Anpassung verspricht das Unternehmen, dass keinerlei Details oder Kontrast verloren gehen sollen. HDR10+ Adaptive ist zudem im "Filmmaker Mode" verfügbar, einem Modus mit Farb- und Kontrastanpassungen nach den Vorstellungen der Regisseure.Zum Start der neuen Samsung QLED-TVs 2021 soll HDR10+ Adaptive zuerst mit der Film- und Serien-Bibliothek von Amazon Prime Video kom­pa­tibel sein. Weitere optimierte Inhalte wer­den laut Hersteller zeitnah unter anderem von Universal Pictures erwartet. Abseits von Samsungs neuer, adaptiver Bildoptimierung nutzt in anderen Fernsehern auch Dolby Vision IQ das Umgebungslicht zur Bildanpassung bei HDR-Inhalten. Welche Optimierung am Ende besser funktioniert, dürfte spätestens im Frühjahr und Sommer 2021 geklärt werden, wenn viele der neuen Smart-TVs den deutschen Markt erreichen.